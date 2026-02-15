Viva

Bad Bunny recibe reconocimiento por su labor al difundir el idioma español

La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española reconoció su contribución a derribar prejuicios hacia las formas de expresión propias de las hablas populares, urbanas y juveniles

Por Fátima Jiménez y El Nuevo Día/Puerto Rico/GDA
Bad Bunny en el Super Bowl. Foto: AFP.
Bad Bunny fue reconocido por su aportación al idioma español. El cantante boricua protagonizó hace una semana el show del medio tiempo del Super Bowl. (AFP)







Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

