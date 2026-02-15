Bad Bunny recibe reconocimiento por su labor al difundir el idioma español

Bad Bunny fue reconocido por su aportación al idioma español. El cantante boricua protagonizó hace una semana el show del medio tiempo del Super Bowl.

La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española emitió una resolución en la que reconoce oficialmente la labor de Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, por su aportación excepcional a la difusión global del idioma español.

Según informó la institución, Bad Bunny es actualmente el creador e intérprete de música popular con mayor proyección internacional.

A lo largo de su carrera, “ha contribuido significativamente a que el español alcance una presencia notable en diferentes rincones del mundo. La Academia resalta que el español de Puerto Rico constituye un elemento esencial en la identidad y la obra artística del cantante”, manifestó la institución.

La resolución de la Academia también destaca que el proyecto cultural de Bad Bunny ha ayudado a superar prejuicios hacia las formas de comunicación propias de las hablas populares, urbanas, juveniles y en contacto con otras lenguas.

A pesar del marcado arraigo local de sus referencias y expresiones lingüísticas, su mensaje logró trascender fronteras geográficas, nacionales, generacionales e ideológicas. La voz puertorriqueña y antillana del intérprete de NUEVAYoL alcanzó una resonancia transcontinental, representando a América en su totalidad.

Asimismo, la Academia reconoce en la evolución de su propuesta artística un creciente compromiso con valores fundamentales como el amor, la libertad, la justicia, la solidaridad y la autenticidad.

Reconocimiento oficial

Ante esto, la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española resolvió:

Reconocer la aportación de Benito Antonio Martínez Ocasio a la difusión internacional del idioma español.

la aportación de Benito Antonio Martínez Ocasio a la difusión internacional del idioma español. Destacar su contribución a la proyección del español de Puerto Rico como seña de identidad personal y colectiva.

su contribución a la proyección del español de Puerto Rico como seña de identidad personal y colectiva. Felicitar al artista por promover el uso del español en escenarios internacionales, contribuyendo a la valoración y visibilidad de una lengua que cuenta con más de 600 millones de hablantes en el mundo.

La resolución concluye celebrando este reconocimiento como un paso más en la promoción y defensa de la riqueza, diversidad y orgullo de la expresión cultural puertorriqueña.

Bad Bunny en el Super Bowl

Impacto global de Bad Bunny

Bad Bunny fue el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, donde impuso nuevos récords de audiencia digital con un show interpretado completamente en español. En cuestión de horas, el Benito Bowl —como bautizaron algunos fanáticos a la presentación— realizado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, se convirtió en un acontecimiento digital sin precedentes.

De acuerdo con datos de Ripple Analytics, el consumo total en redes sociales del espectáculo alcanzó 4.000 millones de visualizaciones en 24 horas, un incremento del 137% respecto al show del año anterior.

En televisión, el espectáculo de 13 minutos registró un promedio de 128,2 millones de espectadores, apenas por debajo del récord histórico de 133,5 millones que Kendrick Lamar obtuvo el año pasado.

Además, el 1.º de febrero, el cantante ganó tres premios Grammy, entre ellos a mejor álbum, ampliando aún más la presencia del español en el universo angloparlante y consolidando su posición como uno de los principales embajadores culturales de la música latina.