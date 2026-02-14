Foros

Reguetón, hedonismo, educación... y el show de Bad Bunny

La reciente presentación de Bad Bunny, cantante y compositor puertorriqueño en el Super Bowl 2026, no nos representó a muchos latinos

EscucharEscuchar
Por Helena María Fonseca Ospina
Bad Bunny en el Super Bowl 2026 y el costarricense Raúl Zúñiga, conocido como Chino, de 88 años.
La reciente presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 fue como un Caballo de Troya introducido en el mayor evento deportivo estadounidense, a la vista de millones de niños y jóvenes. (redes/Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bad Bunnyreguetóncultura hedonistaviolencia sexualniños y niñas de edad escolareducaciónformación de valoresSuper Bowl
Helena María Fonseca Ospina

Helena María Fonseca Ospina

Administradora de Empresas por la Universidad Internacional de las Américas y máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra, España. Desde 1996, escribe en Opinión de ‘La Nación’ sobre temas de educación, familia, política y cultura.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.