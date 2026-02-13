Foros

¿Fue el show de Bad Bunny en el Super Bowl una gran contradicción?

¿Puede alguien cuestionar estructuras sociales mientras prospera dentro de ellas? ¿Es el éxito comercial incompatible con una postura cultural o ideológica?

Por Arnoldo Castillo
Caricatura de Bad Bunny en el Super Bowl 2026
Para bien o para mal, los 13 minutos de participación de Bad Bunny en el intermedio del Super Bowl 2026 quedarán por largo tiempo en la retina de millones de personas. (Ilustración generada con IA/Ilustración generada con IA)







