Backstreet Boys viajan al futuro con un show de otro mundo: vea las imágenes

El repertorio que presentan los Backstreet Boys recorre 30 años de carrera e incluye clásicos como 'I Want It That Way' y 'Everybody'.

Los Backstreet Boys celebraron 30 años de carrera con una experiencia inmersiva en uno de los escenarios más impactantes del mundo: The Sphere de Las Vegas. Las presentaciones de la icónica boyband comenzaron el 11 de julio con una serie de 21 conciertos en el recinto conocido como Visual Playground, donde la nostalgia se encontró con la tecnología de punta.

El quinteto conformado por Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, Howie Dorough y AJ McLean ofreció un espectáculo que simuló una nave espacial la cual sirvió como hilo conductor para la historia.

Las proyecciones envolventes en 360° y los sonidos sincronizados con la música transformaron el estadio en un domo tridimensional. La puesta en escena rindió homenaje al álbum Millennium con referencias visuales futuristas.

Desde el momento en que los cinco integrantes emergieron desde debajo del escenario para interpretar Larger Than Life, la emoción no cesó.

El repertorio incluyó temas como I Want It That Way, Everybody (Backstreet’s Back) y As Long As You Love Me. Cada canción estuvo acompañada por efectos visuales que recrearon paisajes galácticos, explosiones de color y secuencias digitales que transportaron al público a una dimensión paralela.

El espectáculo de Backstreet Boys simula una nave espacial en un entorno inmersivo con visuales 360°. (Instagram)

Los Backstreet Boys no solo celebraron su trayectoria, sino que también marcaron un nuevo hito en la historia de los espectáculos en vivo. Las imágenes y videos capturados por los asistentes circulan en redes sociales como testimonio de una noche inolvidable.

