Axl Rose ‘estalló’ en furia por problemas en el concierto de Guns N’ Roses en Argentina: vea el momento

Axl Rose, vocalista de Guns N’ Roses, protagonizó un tenso incidente durante el concierto que la banda ofreció en Buenos Aires, Argentina, el 17 de octubre.

Mientras interpretaba la canción de apertura, Welcome to the Jungle, el cantante se enfureció por presuntos problemas técnicos, ya que aparentemente no podía escuchar a la banda a través de su monitor interno.

LEA MÁS: ‘November Rain’: La historia detrás de la canción de Guns N’ Roses para un noviembre lluvioso

En medio del enojo, lanzó el micrófono, se quitó la chaqueta y pateó el bombo de la batería, antes de abandonar el escenario visiblemente molesto.

Pocos minutos después, Rose regresó y expresó: “Bueno, como mi gente no se preocupa porque yo escuche bien, yo tampoco voy a preocuparme. Ustedes están increíbles”.

Según los reportes, este episodio ocurrió al inicio del show y fue el momento más tenso de la noche. La escena rápidamente se viralizó en redes sociales.

Axl Rose se irritou com som durante show do Guns N’ Roses na Argentina.pic.twitter.com/EyclP77oi7 — José Norberto Flesch (@jnflesch) October 20, 2025

Actualmente, Guns N’ Roses continúa su gira mundial, que en octubre de 2025 recorre varias ciudades de Latinoamérica, incluyendo Brasil, Perú y México, tras sus recientes presentaciones en Argentina.

Las próximas fechas de la gira son: en Brasil, el 21 de octubre en Florianópolis (Arena Opus); el 25 de octubre en São Paulo (Allianz Parque); el 28 de octubre en Curitiba (Pedreira Paulo Leminski); el 31 de octubre en Cuiabá (Arena Pantanal); y el 2 de noviembre en Brasilia (Arena BRB).

Posteriormente, la banda se presentará el 5 de noviembre en Lima, Perú (Estadio Nacional), y el 8 de noviembre en Ciudad de México, México (Estadio GNP Seguros).

La gira titulada Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour, comenzó en mayo de 2025 y también ha recorrido Asia, Europa y Medio Oriente.

Como parte de este recorrido, Guns N’ Roses se presentó en Costa Rica el 1.º de octubre en el Estadio Nacional. El concierto, que inició a las 6:30 p. m. tras las actuaciones de las bandas nacionales Slavon y Gentry, se extendió por más de tres horas.

LEA MÁS: De Axl Rose a Donald Trump: estas son las celebridades acusadas de delitos sexuales gracias a ley especial de Nueva York