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Aventura en puntas: el Festival Internacional de Ballet San José celebra 10 años de sueños y talento puro

La edición de este 2026 se llevará a cabo del 8 al 11 de abril con un seminario y clases abiertas al público

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Por Fiorella Montoya
El Festival Internacional de Ballet de San José se ha consolidado como un puente para el talento local, acumulando un historial de más de 65 becados internacionales en destinos como Nueva York, Barcelona y México.
El Festival Internacional de Ballet de San José se ha consolidado como un puente para el talento local, acumulando un historial de más de 65 becados internacionales en destinos como Nueva York, Barcelona y México. (Cortesía /Cortesía)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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