Nadie es profeta en su tierra... En honor a Hortensia V. Fonseca, maestra bailarina de Costa Rica que falleció a los 103 años

Nacida en Costa Rica, desde 1945 residía en Estados Unidos, y allí fundó el Maryland Youth Ballet que continúa floreciendo

Por Juan José Jiménez Granados

Ha muerto a la edad de 103 años, la bailarina, maestra y coreógrafa costarricense Hortensia V. Fonseca, “Tensia”, como le llamaron sus miles de alumnos.








