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Auditoría a Tini Stoessel habría revelado que su padre concentraba las ganancias de su carrera: escándalo en Argentina

Una conversación relacionada con un supuesto contrato prenupcial entre la cantante y el futbolista Rodrigo de Paul habría derivado en la auditoría

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Por Fátima Jiménez y La Nación / Argentina / GDA

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Tini Stoessel respondió a los rumores por medio de fotografías.
Medios argentinos señalan que Tini Stoessel solicitó una auditoría para revisar el manejo de los ingresos generados por su carrera artística. (Tomada de redes sociales )







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Futttura World TourAlejandro Stoessel
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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