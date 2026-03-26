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Atim Roper salió a ofrecer disculpas por esto que hizo tras impactante accidente de Andrey Campos

El exfutbolista habló en vivo de la colisión que sufrió su compañero del programa ‘Vis10n’

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Por Juan Pablo Sanabria
Atim Roper y Andrey Campos
Atim Roper y Andrey Campos hablaron sobre el accidente de tránsito durante la edición de este 25 de marzo del programa 'Vis10n'. (Captura de video)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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