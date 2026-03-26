Atim Roper salió a ofrecer disculpas por esto que hizo tras impactante accidente de Andrey Campos

Atim Roper y Andrey Campos hablaron sobre el accidente de tránsito durante la edición de este 25 de marzo del programa 'Vis10n'.

El programa Vis10n de este 25 de marzo empezó de una forma inusual, con un tono menos alegre del que se acostumbra. No era para menos, pues el día anterior Andrey Campos, codirector del espacio, sufrió un aparatoso accidente de tránsito que dejó destruido su vehículo.

Por esa razón, Campos llegó algo cabizbajo y, naturalmente, optó por no ignorar ‘el elefante en la habitación’. El exfutbolista, en su primera intervención, se refirió a la colisión.

En ese momento, dijo que tenía que hacerlo pues su compañero Atim Roper “soltó la bomba” públicamente, durante el programa en vivo. Tras esta acotación, Roper lo interrumpió para disculparse por revelar lo sucedido.

“Me disculpo públicamente, pero es que usted sabe, más o menos, como soy yo. Como usted me avisó en el momento en que yo estaba, me aceleré”, le dijo.

“No sabíamos si llamarlo, ir a buscarlo, si esto o lo otro. Pero bueno, por dicha todo salió bien. El que me conoce sabe que yo me ataranto un poquillo al tratar de ver qué puedo hacer”, agregó.

El accidente de Andrey Campos

El vehículo de Andrey Campos sufrió pérdidas totales. (Captura de video)

Tras la interrupción de Atim, Andrey agradeció las muestras de cariño y también mostró su gratitud con Dios por salir ileso del accidente.

“Tuve un percance bastante fuerte. Usted (Atim) sabe que yo no soy de hacer más grandes las cosas, pero sí fue un bombazo. Si usted ve las fotos del carro... creo que quedó con pérdida total”, dijo.

“Aquí estoy, un par de golpecillos; no tuve un solo rasguño. Fue un momento sumamente complicado y difícil, no vale ni la pena explicar mucho”, añadió.

Sumado a esto, a través de sus historias de Instagram, compartió las impactantes fotografías de su carro tras la colisión, ocurrida este martes 24 de marzo, a las cuales acompañó de un sentido mensaje.

“Hoy solo puedo decir: gracias Dios. Ayer (martes) volví a nacer. Pude haber contado otra historia... pero aquí estoy: golpeado, sí, pero bien. Cuando uno sale vivo de algo así, entiende que aún hay propósito y razones para seguir”, escribió.

“Gracias a todos por sus mensajes. No he podido responder, pero mil gracias. Lo material se repone. La vida no. Dios es muy bueno”, se lee más adelante.