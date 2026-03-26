Andrey Campos, de ‘Vis10n’, sufrió aparotoso accidente de tránsito: vea las impactantes fotos de su vehículo

Andrey Campos iba a bordo de su vehículo cuando sufrió el accidente.

El exfutbolista costarricense Andrey Campos, actualmente reconocido por su programa Vis10n, sufrió un aparatoso accidente de tránsito mientras manejaba su vehículo, el cual quedó destruido.

Así lo hizo público el propio Campos, a través de sus historias de Instagram, en las que compartió las impactantes fotografías de su carro tras la colisión, ocurrida este martes 24 de marzo, a las cuales acompañó de un sentido mensaje.

“Hoy solo puedo decir: gracias Dios. Ayer (martes) volví a nacer. Pude haber contado otra historia... pero aquí estoy: golpeado, sí, pero bien. Cuando uno sale vivo de algo así, entiende que aún hay propósito y razones para seguir”, escribió.

“Gracias a todos por sus mensajes. No he podido responder, pero mil gracias. Lo material se repone. La vida no. Dios es muy bueno”, se lee más adelante.

Además, Campos se refirió al accidente durante la edición de este miércoles del programa, que codirige con Atim Roper. Allí, aseguró que su vehículo quedó irreparable.

“Tuve un percance bastante fuerte. Usted (Atim) sabe que yo no soy de hacer más grandes las cosas, pero sí fue un bombazo. Si usted ve las fotos del carro... creo que quedó con pérdida total”, dijo.

“Aquí estoy, un par de golpecillos; no tuve un solo rasguño. Fue un momento sumamente complicado y difícil, no vale ni la pena explicar mucho”, añadió.

Así quedó el vehículo de Andrey Campos. (Captura de video)

Sumado a esto, reiteró su gratitud con Dios, revelando que un médico que lo atendió le dijo que hay personas que han perdido la vida con colisiones incluso mucho menores.

Campos, quien se mostró más serio de lo que acostumbra, también aclaró que su estado de ánimo se debía al retador momento que sufrió.

“No vengo bravo, para la gente que esté tirando. Tal vez un poquito pilas bajas porque los que hemos pasado por eso sabemos lo que implica asimilar, bajarse y ver su carro destruido. Diay, muchas incógnitas, pero acompañadas siempre de fe, de actitud y cosas positivas”, comentó.