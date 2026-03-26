Viva

Andrey Campos, de ‘Vis10n’, sufrió aparotoso accidente de tránsito: vea las impactantes fotos de su vehículo

El automóvil del reconocido exjugador tuvo pérdidas totales tras colisionar en carretera

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Andrey Campos
Andrey Campos iba a bordo de su vehículo cuando sufrió el accidente. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Andrey CamposVis10n
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.