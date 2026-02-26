¡Atención creadores musicales de Costa Rica! ACAM anunció las fechas para recibir postulaciones a sus premios

Este 2026 se realizará la edición número 20 de los Premios ACAM que reconocen lo mejor de la música hecha en Costa Rica.

Este lunes 2 de marzo da inicio la convocatoria para que los creadores musicales de Costa Rica envíen sus propuestas para ser consideradas a las nominaciones de los Premios ACAM 2026.

La Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) entregará sus galardones anuales el 1.º de setiembre en una gala que se realizará en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños.

Compositores y autores de nuestro país deben postular sus creaciones (discos, canciones) que hayan sido publicadas entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre del 2025. Además, la persona compositora debe ser costarricense o radicada en el país. Otro requisito es que el sencillo o el álbum se pueda escuchar mediante alguna plataforma de streaming.

Las postulaciones se pueden realizar mediante el sitio www.premiosacam.com. El plazo de recepción de obras se extenderá hasta el 31 de marzo.

La gala de premiación de ACAM se realizará en setiembre, en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños. (Mayela López/Archivo)

Un detalle muy importante que destacó Edín Solís, presidente de ACAM, es que no es necesario que el artista esté asociado para participar; sin embargo, si la obra resulta nominada, el compositor o autor debe realizar el trámite de afiliación.

Este 2026 será la edición número 20 de los galardones. “Los Premios ACAM son una plataforma muy importante de visibilización de la tonelada de música que se hace en este país año a año”, manifestó Solís en un comunicado de prensa.

“Es un espacio para el reconocimiento de artistas consolidados y para sorprendernos con la música increíble que están haciendo tantas personas jóvenes”, agregó Solís.

Un jurado integrado por cuatro personas, junto con un equipo de apoyo de ACAM, se encargará de revisar las obras puestas a concurso. Tras la revisión, se realizará una etapa de votaciones y, posteriormente, se validarán los resultados con la participación de un quinto miembro del jurado, que será internacional.

Además de las diferentes categorías de los galardones como álbum del año, canción del año y artista revelación, ACAM entrega todos los años el reconocimiento Reca Mora a una vida dedicada a la música, que en ediciones pasadas han recibido Luis Muñoz, Brunhilda de Portilla, José Chepe González, Carlos Guzmán, Max Goldenberg, Guadalupe Urbina, Ernesto Alfaro y William Porras, entre otros.