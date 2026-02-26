Viva

¡Atención creadores musicales de Costa Rica! ACAM anunció las fechas para recibir postulaciones a sus premios

Los galardones reconocen a lo mejor de la música hecha en nuestro país

Por Jessica Rojas Ch.
02/09/2025/ Gala de la XIX Edición de los premios ACAM en el auditorio del Museo de los Niños / Foto John Durán
Este 2026 se realizará la edición número 20 de los Premios ACAM que reconocen lo mejor de la música hecha en Costa Rica. (John Durán/Archivo)







