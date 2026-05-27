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Asistente de Matthew Perry recibe condena de prisión por inyectar dosis letales de ketamina al actor

Kenneth Iwamasa, de 61 años, fue sentenciado en California a tres años y cinco meses de prisión tras declararse culpable

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Por Fiorella Montoya y AFP
Matthew Perry
Según las investigaciones de la fiscalía, Iwamasa le administró a Perry más de 25 inyecciones de la sustancia en los días previos a su fallecimiento. (Archivo)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

AFP

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