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Así sorprendió el temblor a la periodista Susana Peña en vivo, en Teletica: ‘Me puse nerviosa’ (video)

El sismo se registró la mañana de este miércoles 13 de mayo justo cuando se presentaba el programa ‘Los doctores’

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Por Jessica Rojas Ch.
Susana Peña Los doctores Teletica
Susana Peña Los doctores Teletica (Captura de video/La Nación)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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