Así sorprendió el temblor a la periodista Susana Peña en vivo, en Teletica: ‘Me puse nerviosa’ (video)

El temblor que sacudió a Costa Rica la mañana de este miércoles 13 de mayo sorprendió en vivo a la periodista Susana Peña, de Teletica.

El sismo registró una magnitud de 4,8 y tuvo su epicentro en Puntarenas. Ocurrió a las 10:22 a. m., precisamente cuando Peña entrevistaba a una especialista en oftalmología en el programa Los doctores, de Canal 7.

Mientras la doctora respondía una consulta, comenzó el movimiento telúrico. Peña interrumpió la entrevista para informar sobre el temblor. “Estamos sintiendo un temblor en este momento. Pero lo más importante es mantener la calma. Aquí estamos bien acompañados en Los doctores y en unos minutos les vamos a tener la información de este movimiento”, manifestó la comunicadora.

Segundos después, los nervios le jugaron una pequeña mala pasada a la experimentada comunicadora. Al retomar la conversación con la especialista, dijo: “Seguimos acá con otras doctoras, con otras preguntas. Ya me puse nerviosa, es el temblor”.

De acuerdo con información del reporte automático del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), de la Universidad Nacional, el sismo tuvo una profundidad de 9,42 kilómetros. El epicentro se ubicó a tres kilómetros al suroeste de Tusubres de Garabito.