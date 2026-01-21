Así recordó Doris Goldgewicht a un ser muy querido que partió hace años: ‘Nunca te hemos olvidado...’

Doris Goldgewicht fue diagnosticada hace dos años con un tipo de cáncer poco común en la médula ósea y que no tiene cura

Doris Goldgewicht conmovió a sus seguidores al compartir en redes sociales un mensaje lleno de amor y nostalgia. Este miércoles 21 de enero, la reconocida chef contó que no era un día cualquiera, sino una fecha muy especial: el día en que su esposo, Israel Goldgewicht, quien falleció hace 18 años, habría cumplido 77 años.

“Hoy estaríamos celebrándote tus 77 años, mi vida. Me imagino el queque de chocolate más todos tus antojos que te hubiéramos hecho y el fiestón con tus familiares cercanos”, escribió la chef en una historia de Instagram, acompañada de una fotografía que mostraba a su amado esposo.

Israel Goldgewicht falleció en el 2008 a los 59 años. (Doris Goldgewicht)

Con serenidad y ternura, la figura de televisión expresó que confía en que Israel celebra su cumpleaños en el cielo. “Nunca te hemos olvidado. Nunca. Felicidades”, añadió, dejando ver el profundo amor que aún la une a quien fue su compañero de vida.

Más tarde, Doris compartió una serie de recuerdos entrañables: una gala donde ambos bailaban sonrientes, un abrazo bajo el sol del verano y el instante en que su esposo disfrutó un queque de chocolate, su postre favorito.

Entre imágenes y palabras llenas de sentimiento, Doris Goldgewicht volvió a recordarnos que el amor verdadero no se apaga con el tiempo, sino que se transforma en memoria y gratitud eterna.

Doris Goldgewicht e Israel Goldgewicht estuvieron casados durante 38 años. (Doris Goldgewicht)

Israel Goldgewicht disfrutaba del queque de chocolate. (Doris Goldgewicht)