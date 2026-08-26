Así reaccionó Miley Cyrus a la muerte de su madrina, Dolly Parton

Miley Cyrus despidió a Dolly Parton con un mensaje en el que recordó la estrecha relación que mantuvieron.

Miley Cyrus dedicó un sentido mensaje a Dolly Parton, su madrina honoraria y una de las figuras más importantes en su vida, luego de confirmarse la muerte de la legendaria cantante de música country, a los 80 años.

La intérprete de Flowers compartió una reflexión en sus redes sociales sobre el vínculo que mantuvo con Parton, a quien llamaba cariñosamente “tía Dolly”.

“El dolor por la pérdida de mi tía Dolly es indescriptible. Nuestros momentos más sagrados fueron íntimos y permanecerán allí, tras bambalinas, bajo el glamour, entre nuestros corazones”, escribió.

Cyrus recordó que una de sus últimas conversaciones con Parton giró en torno a la música y la metamorfosis. Además, expresó que su madrina habría querido que enfrentara este momento con fortaleza y canalizara sus emociones a través de una canción.

“Sé que Dolly querría que lo sintiera, que escribiera una canción al respecto y que siguiera adelante con fortaleza. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones fue sobre música y metamorfosis”, agregó.

Cyrus concluyó su publicación con un mensaje dirigido a la artista y a las personas cercanas a ella: “Siempre la amaré y quiero que se sienta orgullosa. Me duele el corazón por el mundo, por su familia y amigos que la extrañarán profundamente. Estamos juntos en este dolor y la veremos en las cosas más hermosas”.

Dolly Parton murió a los 80 años

Dolly Parton murió el martes 25 de agosto de 2026, a los 80 años, en Nashville, Tennessee. Su familia confirmó inicialmente que la artista falleció en paz, rodeada de sus seres queridos.

Horas después, su publicista, Marcel Pariseau, informó que la cantante enfrentó una “breve batalla contra el cáncer”. Parton, intérprete de éxitos como Jolene, 9 to 5 e I Will Always Love You, murió en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, en Nashville.

La relación entre Cyrus y Parton trascendió lo artístico. Parton era amiga de Billy Ray Cyrus, padre de Miley, y aceptó convertirse en madrina honoraria de la cantante cuando nació. Desde entonces, ambas compartieron colaboraciones musicales, apariciones en televisión y una estrecha relación familiar que Cyrus hizo pública en diversas ocasiones.