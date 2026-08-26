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Así reaccionó Miley Cyrus a la muerte de su madrina, Dolly Parton

Las artistas compartieron colaboraciones musicales, apariciones televisivas y un vínculo familiar que trascendió los escenarios

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Por Fátima Jiménez

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Miley y Dolly
Miley Cyrus despidió a Dolly Parton con un mensaje en el que recordó la estrecha relación que mantuvieron. (AFP)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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