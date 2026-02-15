Así fue el emotivo gesto con el que Vica Andrade honró la memoria de su esposo en una fecha muy importante

En una fecha cargada de significado, Vica Andrade decidió honrar la memoria de su esposo, el productor Memo del Bosque, con un gesto tan sencillo como profundamente emotivo.

A través de un video, la presentadora compartió imágenes de él rodeado de amigos, compañeros, familiares y personas cercanas, visiblemente lleno de alegría y felicidad, como una forma de celebrar su recuerdo en el día de su cumpleaños.

En la publicación, Vica acompañó el material con un mensaje que deja ver el amor, la admiración y la fe que aún la unen a su pareja: “Feliz cumpleaños al cielo, mi amor. Tu vida, tu amor y tu historia siguen aquí; tu legado, tu ser extraordinario permanece en quienes te conocimos de verdad. Gracias por todo, gracias por tanto, lo mejor es que sé que algún día estaremos juntos de nuevo. Te amamos, papi”, escribió.

Con estas palabras, la costarricense deja claro que, aunque su esposo ya no está físicamente, su presencia continúa viva en la memoria de quienes lo amaron.

Del Bosque murió el 7 de abril de 2025, a los 64 años, tras una larga batalla contra el cáncer, específicamente un linfoma de Hodgkin.