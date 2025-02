Así canta la otra hermana de Yokasta Valle que no boxea pero quiere triunfar en ‘Nace una estrella’

Otra de las hermanas de Yokaste Valle continúa confirmando el talento de la familia, que desde hace años está marcada por el deporte del boxeo. Franciny Valle, de 24 años, no boxea, pero canta bonito, y por eso se presentó el pasado lunes en las audiciones de Nace una estrella, de Teletica.

Su objetivo es claro, clasificar a la siguiente fase y brillar en el programa de televisión de canal 7, al igual que sus hermanas Yokasta y Naomi Valle, quienes en otros ‘realitys’ del canal le dieron una tregua a los guantes para sobresalir en la pista de baile.

La audición representó para Franciny la primera vez que cantaba en público, según reveló en entrevista con La Nación, pero el apoyo de su familia la impulsó a tomar su guitarra y dar a conocer su voz.

“Al principio mi familia, apenas se dieron cuenta de que había audiciones, me dijeron: ‘Fran, ¿por qué no vas?’. Siempre me dijeron que canto afinado, pero yo pensaba: ‘Hay mucha gente con demasiado talento’. No sentía que pudiera llegar ahí, pero ellas insistieron en que no perdía nada si iba, y tenían razón. Entonces me inscribí y escogí la canción”, afirmó.

Su madre Azucena y un amigo que la acompañó a la presentación no pudieron registrar en video el momento en que se presentó antes los jueces, pero la penúltima de las hermanas Valle narró a este medio cómo fue ese momento.

“Tenía un poquito de nervios, pero luego se me pasó y empecé a cantar como cuando estoy sola. Ahora todos me dicen que tenga suerte y que ojalá clasifique, pero con haber participado ya me siento muy feliz”, explicó entre risas.

Y agregó: “Fue muy bonito, fue una experiencia nueva porque nunca había cantado en público. De la canción no me dijeron mucho, pero sí me preguntaron cómo se lo habían tomado mis hermanas al saber que yo audicioné”, dijo la joven, quien escogió la canción Si tú me quisieras, de Mon Laferte.

Dice que escogió esa canción porque le gusta mucho la música de Laferte. Además, luego de pasar por una ruptura, se sintió identificada con la letra.

Franciny Valle, de 24 años eligió interpretar en su audición de 'Nace una Estrella' la canción Si tú me quisieras de Mon Laferte, inspirada en una experiencia personal. Foto: Cortesía Franciny Valle/Captura de pantalla (Cortesía Franciny Valle/Captura de pantalla/Cortesía Franciny Valle/Captura de pantalla)

Durante su interpretación también tocó la guitarra, instrumento que aprendió a tocar desde sus 14 años. Otra de sus pasiones es el ukulele, pues los instrumentos de cuerda son sus favoritos.

Su primer video cantando lo publicó en 2022, pues su afinidad por el canto llegó después de que su hermana Yokasta Valle le transfiriera un patrocinio que le ofrecieron.

“Había una muchacha que da clases de canto que le dijo a Yoka que si le podía dar clases a ella, pero Yoka dijo que no, que no servía para cantar. Entonces mi hermana me dijo a mí que tomara clases de canto, y ahí empecé a afinar un poquito la voz”, afirmó.

Tras audicionar, sus hermanas le expresaron su orgullo. En especial su hermana Yokasta, quien participó en Dancing with the Stars. Ella le confesó estar muy feliz de que haga algo que le gusta.

Otra de sus hermanas, la ganadora de Mira Quién Baila, Naomi Valle, también dejó ver su emoción en un posteo de redes sociales, donde aparece Franciny cantando.

Franciny asegura estar muy orgullosa de sus hermanas y se siente feliz de tenerlas como un gran impulso. “Ellas me apoyan y siento que es una ayuda que ellas ya están en la farándula, por así decirlo”, dijo.

Valle trabaja en un call center y sus compañeros le dicen que se nota que el talento es de familia.

En las audiciones de Nace una Estrella se inscribieron cerca de 1.500 personas que buscan brillar y avanzar a la siguiente fase del esperado show de canto, en su sétima temporada.