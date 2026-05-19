Viva

Asesinato de conocido cantante a plena luz del día y durante tradicional celebración conmociona España

Versiones preliminares señalan la existencia de amenazas previas

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Por Fátima Jiménez
Matías de Paula
Matías de Paula, reconocido cantaor flamenco de 52 años, fue asesinado a tiros en plena calle en Villanueva de la Serena, Badajoz, en medio de las celebraciones de San Isidro. (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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