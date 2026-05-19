Asesinato de conocido cantante a plena luz del día y durante tradicional celebración conmociona España

Matías de Paula, reconocido cantaor flamenco de 52 años, fue asesinado a tiros en plena calle en Villanueva de la Serena, Badajoz, en medio de las celebraciones de San Isidro.

El asesinato del cantante de flamenco Matías de Paula, de 52 años, generó conmoción y mantiene en alerta a las autoridades, que investigan el crimen ocurrido el pasado 15 de mayo en Villanueva de la Serena, en la provincia de Badajoz, en España.

De acuerdo con la información confirmada por fuentes oficiales y medios locales, el artista fue atacado a plena luz del día, alrededor de las 3 p. m., en las cercanías de la plaza Rafael Alberti.

Testigos reportaron varias detonaciones, lo que provocó escenas de pánico en la zona. Aunque los servicios de emergencia acudieron con rapidez, no lograron salvar la vida del músico.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación y, hasta el momento, no hay detenidos por el crimen. Sin embargo, las primeras líneas de indagación apuntan a un posible conflicto de carácter personal como móvil del ataque.

Según versiones recogidas por medios locales, el caso podría estar vinculado a una disputa sentimental relacionada con una mujer que presuntamente tuvo una relación tanto con la víctima como con el principal sospechoso. Estas mismas versiones señalan la existencia de amenazas previas hacia el cantante, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente.

Fuentes cercanas al caso indican que la mujer figura en registros de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), lo que podría evidenciar antecedentes de conflictividad. No obstante, las autoridades no detallaron públicamente el alcance de esta información ni su relación directa con el homicidio.

Tras el ataque, el presunto agresor huyó del lugar en un vehículo en el que lo esperaban otras personas. Este dato también forma parte de las líneas de investigación en curso.

El crimen ocurrió durante las celebraciones de San Isidro, una festividad local que congrega a numerosos vecinos, lo que explica la presencia de múltiples testigos, que ya declararon ante las autoridades.

El delegado del Gobierno en la comunidad autónoma de Extremadura, José Luis Quintana, se refirió al caso y aseguró que se espera avanzar en la investigación en los próximos días. “Confiamos en que pronto haya resultados”, declaró ante la prensa.