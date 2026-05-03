Artista internacional que no pudo ingresar a Costa Rica muestra cómo pasó la noche en el aeropuerto

De La Guetto iba a asistir al Juego de las estrellas como host.

El cantante estadounidense De La Ghetto publicó este domingo 5 de mayo su experiencia tras pasar la noche en el aeropuerto Juan Santamaría, luego de que se le negara la entrada a Costa Rica debido a que debía portar un permiso de trabajo para artistas.

De La Ghetto era parte de los invitados al Juego de las Estrellas de la Liga Superior de Baloncesto, pues estaba anunciado como el presentador de la actividad; sin embargo, la Dirección General de Migración y Extranjería emitió un rechazo a su ingreso.

En medio de la espera, el cantante pasó la noche del viernes 3 de mayo y madrugada del sábado en el aeropuerto, a la expectativa de que la situación se resolviera, pero no fue así.

Por esa razón, publicó un video donde mostró lo sucedido junto a su esposa, Verónica Heredia. En la publicación escribió: “Después de pasar la noche en el aeropuerto, tengo que decir que es difícil y a veces imposible”.

El mensaje fue acompañado de dos fotografías donde se muestra a Heredia acostada en las butacas de la terminal aérea. Al final, De La Ghetto no logró entrar a Costa Rica y la actividad deportiva se realizó con normalidad, pero sin su presencia.