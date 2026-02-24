Artista costarricense conquista un sueño: ingresa a prestigiosa universidad y residencia de arte en Francia

Entre trazos rosados y silencios interiores, el artista costarrincese Daniel Núñez da forma a un universo donde el arte se convierte en refugio y declaración de identidad.

La vida de Daniel Núñez, conocido en el mundo artístico como Pink King, fluye entre arte, texturas, trazos, colores y moda. A sus 31 años, este diseñador gráfico costarricense logró ingresar a la prestigiosa Paris College of Art (PCA) y a la codiciada residencia artística Château d’Orquevaux, ambas en Francia.

En entrevista con La Nación, el artista compartió su historia y el camino que lo llevó a conquistar un espacio en el competitivo escenario del arte internacional.

Desde muy joven, Daniel tuvo claro lo que le apasionaba. Creció en una familia católica y fue precisamente en la iglesia donde su amor por el arte comenzó a tomar forma.

“Las figuras religiosas capturaban mi atención, las esculturas en madera, los ángeles, las figuras en yeso... Ahí fue donde por primera vez me gustó el arte. Y con la moda, siempre acompañaba a mi mamá a comprar a San José, entonces ahí veía cómo acomodaban la ropa en los maniquíes y me llamaba mucho la atención”, recordó.

En su estudio, Pink King transforma lienzos vacíos en altares contemporáneos donde dialogan la espiritualidad, el cuerpo y la memoria. (Suministrada)

Estudió en un colegio científico y, al ingresar a la Universidad de Costa Rica (UCR), eligió estudiar Diseño Gráfico, consciente de que le abriría más oportunidades laborales. Sin embargo, su verdadera pasión —el arte— nunca desapareció y tiempo después cursó también estudios en Bellas Artes.

Ahí, su talento se desbordó y nació Pink King, su alter ego artístico que fusiona su dominio del diseño con la pintura, la moda y la expresión visual. Sus obras exploran temas como identidad, espiritualidad, cuerpo y transformación, combinando pintura, escultura y diseño para construir universos simbólicos donde dialogan lo íntimo, lo social y lo cultural.

Un nombre que desafía

Su nombre artístico es, según dice, un acto de rebeldía y orgullo. Daniel se identifica como una persona gay y no binaria, y su historia está profundamente marcada por las luchas de identidad y aceptación.

“Desde que era pequeño mi color favorito es el rosado. Sin embargo, mis padres, que ahora son abiertos y progresistas, en su momento eran extremadamente conservadores... Toda esa parte de lo queer y lo gay no les gustaba y tenían sus barreras. Entonces me tenían prohibido que mi color favorito fuera el rosado”, contó.

Durante años, fingió que su color favorito era el azul. Pero con el tiempo decidió reconciliarse con su verdadera esencia, adoptando el nombre Pink King (Rey Rosado) como símbolo de liberación.

Rodeado de pinceles, telas y pigmentos intensos, el artista costarricense trazó el camino que lo llevará hasta Francia. (Suministrada)

Una carrera que cruza fronteras

Su trayectoria profesional es tan diversa como su arte. Ha trabajado para McKinsey & Company, donde lideró un equipo de diseñadores; colaboró con la agencia TUX NYC en proyectos de estrategia de marca y campañas digitales; y se desempeñó en Amazon como visual merchandiser para productos como Fire TV y Alexa.

Sin embargo, Daniel siempre soñó con más. En 2025 comenzó a buscar oportunidades fuera del país y descubrió la Château d’Orquevaux, una residencia internacional para artistas y escritores ubicada en una finca histórica de la región francesa de Champagne-Ardenne.

Reconocida por su exigente proceso de selección —con un índice de aceptación menor al 20%—, esta residencia figura entre las más prestigiosas y bellas del mundo. Daniel no solo fue aceptado: también obtuvo las becas Denis Diderot Grant y Emerging Artist Grant, que premian la calidad artística con apoyo económico.

El mismo año presentó su portafolio ante el Paris College of Art, donde fue admitido para cursar una maestría y recibió una beca parcial. “Fue un proceso de meses, de muchas entrevistas, ensayos... Hasta que ya por fin en enero me dieron la noticia que había logrado ingresar a las dos instituciones”, recordó con emoción.

Cada pieza de Pink King es un autorretrato simbólico: fragmentos de fe, deseo y rebeldía que se entretejen en composiciones llenas de textura y movimiento. (Suministrada)

Inspirar desde el arte

A quienes dudan de su propio talento o temen lanzarse al mundo artístico, Daniel les deja un mensaje lleno de esperanza. “Hay momentos en los que los sueños parecen demasiado difíciles de alcanzar, pero nadie va a llegar a resolvernos el sueño, hay que salir a buscarlo. Creo que si la pasión está, el mundo necesita escuchar lo que ese artista tiene que decir”, dijo con convicción.

Con su ejemplo, busca inspirar a otros a creer en su potencial: “Vale la pena luchar por ese sueño, intentar todo lo que sea posible. Sé que a veces es difícil, es más fácil decirlo que hacerlo… pero todos somos capaces de lograr lo que nos proponemos”, afirmó.

Para hacer realidad esta próxima etapa en Francia, Núñez busca patrocinadores, aliados y donaciones, ya que debe cubrir gastos de alojamiento, alimentación y transporte. Aunque cuenta con apoyo parcial de las instituciones, el costo de vida en Francia representa un reto significativo.

“Es un paso que necesito dar. Quiero hacer orgullosa a mi familia y, por supuesto, a mi patria, a quien voy a representar”, expresó.

Quienes deseen colaborar con Daniel pueden contactarlo al correo dannj1995@gmail.com o al teléfono 6131-2206.

A continuación, una pincelada del arte de Pink King:

En la intimidad de su proceso creativo, Daniel convierte dudas en luz y vulnerabilidad en fuerza, construyendo un lenguaje visual profundamente honesto. (Suministrada)

Con una paleta marcada por el rosa, los dorados y los contrastes intensos, Pink King propone una estética que celebra lo queer como algo sagrado y poderoso. Esta es una imagen de su portafolio de trabajos. (Suministrada)

Frente al lienzo, Daniel parece dialogar con su propia historia: las misas de domingo y el descubrimiento de su voz artística. (Suministrada)

En sus composiciones, ángeles, cuerpos y símbolos religiosos se reescriben desde una mirada contemporánea, sensible y profundamente personal. (Suministrada)

Sus obras habitan un territorio híbrido entre moda y arte, donde cada prenda intervenida se convierte en manifiesto portátil de identidad y resistencia. (Suministrada)

El arte de Daniel Núñez no se limita a la moda ni a lo visual; también se expande a la escultura, donde sus ideas adquieren forma, volumen y peso propio. (Suministrada)

En varias de sus obras, el propio arte se convierte en fuente de inspiración, dando así un lugar protagónico a los autorretratos dentro de su trabajo. (Suministrada)

El universo pictórico de Pink King está marcado por colores intensos, símbolos íntimos y figuras que parecen moverse entre lo sagrado y lo cotidiano, como si cada pintura fuera una confesión abierta en el lienzo. (Suministrada)

Cada obra de Pink King funciona como un espejo emocional: capas de color, textura y gesto que revelan fragmentos de su historia y de su imaginario creativo. (Suministrada)

En el universo de Pink King, el arte, la moda y la pintura se entrelazan: sus prendas intervenidas y sus lienzos dialogan entre sí, creando un lenguaje visual propio que se lleva puesto y también se cuelga en la pared. (Suministrada)