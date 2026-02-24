Viva

Artista costarricense conquista un sueño: ingresa a prestigiosa universidad y residencia de arte en Francia

Pink King es su nombre artístico y sus obras exploran temas como identidad, espiritualidad, cuerpo y transformación

Por Fátima Jiménez
Daniel Núñez
Entre trazos rosados y silencios interiores, el artista costarrincese Daniel Núñez da forma a un universo donde el arte se convierte en refugio y declaración de identidad. (Suministrada)







