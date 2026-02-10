Viva

Director costarricense fue llamado por el propio Bad Bunny para participar en el show del Super Bowl: ‘No se me olvidará nunca’

En entrevista con ‘La Nación’, el reconocido director y seis veces ganador del premio Grammy relató cómo surgió el inesperado acercamiento

Por Fátima Jiménez
Bad Bunny Giancarlo Guerrero
El director costarricense Giancarlo Guerrero fue invitado por Bad Bunny para dirigir la orquesta en el show de medio tiempo del Super Bowl. (Suministrada)







Fátima Jiménez

