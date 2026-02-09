Costa Rica brilló en el Super Bowl: tico dirigió orquesta junto a Bad Bunny en show de medio tiempo

Guerrero —uno de los músicos más reconocidos de Costa Rica y director invitado de varias orquestas internacionales— apareció sobre el escenario junto a jóvenes instrumentistas, aportando una dimensión sinfónica a la actuación de Bad Bunny, que encabezó el show de medio tiempo este 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
El espectáculo, producido por Roc Nation y Apple Music, marcó un hito al ser Bad Bunny el primer artista latino y de habla hispana en encabezar el show de medio tiempo, con un set de unos 12–15 minutos que celebró sus raíces culturales y musicales frente a decenas de millones de televidentes alrededor del mundo.
Guerrero, con una amplia trayectoria internacional y múltiples reconocimientos Grammy —especialmente por sus trabajos con la Nashville Symphony y otras orquestas—, destacó por su contribución artística en la fusión entre música popular y elementos sinfónicos dentro de un espectáculo de alcance global.
