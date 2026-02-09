Costa Rica brilló en el Super Bowl: tico dirigió orquesta junto a Bad Bunny en show de medio tiempo

El director de orquesta costarricense Giancarlo Guerrero, ganador de seis premios Grammy, tuvo un papel especial en el espectáculo del halftime show del Super Bowl LX 2026, acompañando al artista puertorriqueño Bad Bunny en una sección íntima con una orquesta de cuerdas durante su presentación.

Guerrero —uno de los músicos más reconocidos de Costa Rica y director invitado de varias orquestas internacionales— apareció sobre el escenario junto a jóvenes instrumentistas, aportando una dimensión sinfónica a la actuación de Bad Bunny, que encabezó el show de medio tiempo este 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Giancarlo Guerrero junto a Bad Bunny antes del show de medio tiempo del Super Bowl. ( Giancarlo Guerrero/Giancarlo Guerrero)

El espectáculo, producido por Roc Nation y Apple Music, marcó un hito al ser Bad Bunny el primer artista latino y de habla hispana en encabezar el show de medio tiempo, con un set de unos 12–15 minutos que celebró sus raíces culturales y musicales frente a decenas de millones de televidentes alrededor del mundo.

Guerrero, con una amplia trayectoria internacional y múltiples reconocimientos Grammy —especialmente por sus trabajos con la Nashville Symphony y otras orquestas—, destacó por su contribución artística en la fusión entre música popular y elementos sinfónicos dentro de un espectáculo de alcance global.