Viva

Costa Rica brilló en el Super Bowl: tico dirigió orquesta junto a Bad Bunny en show de medio tiempo

Giancarlo Guerrero, director de orquesta y ganador de 6 premios Grammy, se lució en un segmento de cuerdas del espectáculo

EscucharEscuchar
Por Alexánder Sánchez y Juan Pablo Sanabria

El director de orquesta costarricense Giancarlo Guerrero, ganador de seis premios Grammy, tuvo un papel especial en el espectáculo del halftime show del Super Bowl LX 2026, acompañando al artista puertorriqueño Bad Bunny en una sección íntima con una orquesta de cuerdas durante su presentación.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bad BunnySuper BowlCosta Rica
Alexánder Sánchez

Alexánder Sánchez

Editor del suplemento Viva de La Nación, Revista Dominical y Áncora. Bachiller en Periodismo de la Universidad de Costa Rica y Licenciado en Comunicación de Mercadeo. Amplia experiencia en la cobertura de temas de cultura, cine y música; además en el desarrollo de reportajes y crónicas de envergadura nacional e internacional.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.