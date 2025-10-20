Viva

Artista costarricense Cheko lanza ‘Humano’, un disco marcado por la pérdida y la esperanza

‘Revivir’, su sencillo más reciente, fue inspirado en la muerte de su mejor amiga y primer amor

Por Fiorella Montoya
En 2026, Cheko iniciará una gira internacional por Latinoamérica y Europa con formato acústico.
Cheko
