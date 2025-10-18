Famoso cantante colombiano está en Costa Rica para cumplir una singular misión

El cantante colombiano compartió con sus seguidores su experiencia en Costa Rica, recibiendo de ellos una cálida bienvenida.

El reconocido cantante colombiano Carmelo Galiano Cotes, conocido artísticamente como Galy Galiano e intérprete de éxitos como Me bebí tu recuerdo, Quién entiende este amor y La cita, viajó a Costa Rica para cumplir una singular misión.

Según el músico, vino al país para observar algunos de los animales más característicos del Parque Nacional Manuel Antonio, en Quepos, el destino que eligió para su visita.

“Vinimos desde Colombia para ver monos, aunque están por ahí arropados, porque está haciendo frío”, comentó el cantante.

El artista viaja acompañado de su familia, tal como mostró en un video publicado en sus redes sociales, donde se le ve con una capa amarilla debido a la lluvia.

El cantante colombiano Galy Galiano viajó a Costa Rica con su familia. (Rafael Pacheco Granados)

Finalmente, el vocalista y sus allegados lograron su objetivo, pues varios monos se acercaron para saludarlos y darles la bienvenida al parque nacional.

Además, pudo observar iguanas y uno que otro cangrejo. “Pura vida”, escribió el artista en la descripción del video.

Sus seguidores costarricenses no tardaron en reaccionar y le dieron una cálida bienvenida. “Hermosa mi Costa Rica”. “Bienvenido a mi tierra hermosa”. “Bienvenido a nuestro país”. Fueron algunos de los comentarios que recibió.

