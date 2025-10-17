¿Tipí Royes y Carlos Guzmán cantando juntos? Vea aquí el histórico e imperdible momento

Tipí Royes y Carlos Guzmán cantaron a dueto el tema 'If You Don’t Know Me by Now' de Simply Red.

El músico costarricense Luis Jákamo, figura de las artes ticas gracias a su trabajo como pionero en grupos como Bocaracá, Stop, Manantial y Baby Rasta, cumplió 72 años y lo celebró con una fiesta por todo lo alto.

Al festejo llegaron varios invitados muy importantes, entre amigos y colegas del artista, y se armó tremendo fiestón.

Fue tanta la algarabía que al micrófono se juntaron dos grandes de la música tica: Tipí Royes, de Marfil, y el compositor Carlos Guzmán, de Gaviota, e interpretaron el éxito If You Don’t Know Me by Now, de Simply Red.

Ver a estas dos grandes voces de nuestro país cantar a dueto es algo que pocas veces se puede disfrutar, y no hubo mejor escenario para hacerlo que el cumpleaños de Jákamo, referente de nuestra cultura.

Vea aquí el impactante momento: