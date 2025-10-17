Viva

¿Tipí Royes y Carlos Guzmán cantando juntos? Vea aquí el histórico e imperdible momento

Durante la fiesta de cumpleaños de Luis Jákamo, los artistas se juntaron para interpretar un éxito de la música en inglés

Por Jessica Rojas Ch.
Tipí Royes Carlos Guzmán Luis Jákamo
Tipí Royes y Carlos Guzmán cantaron a dueto el tema 'If You Don’t Know Me by Now' de Simply Red. (Captura de video)







Tipí RoyesCarlos GuzmánLuis JákamoMúsica costarricense
