Artista costarricense busca votos para participar en importante torneo internacional: aquí le contamos cómo apoyarlo

El rapero tico Eros ganó el subcampeonato de la Red Bull Batalla Centroamérica y ahora lucha por representar a Costa Rica en el certamen internacional de ‘freestyle’

Por Jessica Rojas Ch.
Eros EQ Rapero
El rapero costarricense Eros, originario de Cartago, recientemente obtuvo el título de subcampeón de la Red Bull Batalla Centroamérica. (Archivo)







Jessica Rojas Ch.

