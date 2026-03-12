Artista costarricense busca votos para participar en importante torneo internacional: aquí le contamos cómo apoyarlo

El rapero costarricense Eros, originario de Cartago, recientemente obtuvo el título de subcampeón de la Red Bull Batalla Centroamérica.

El rapero costarricense Eros, quien recientemente ganó el subcampeonato de la Red Bull Batalla Centroamérica, busca apoyo de los ticos para representar a Costa Rica en el certamen internacional de freestyle.

Eros se enfrentó en la final regional al hondureño Androide, en la competencia que se realizó el 7 de marzo en República Dominicana, y ahora tiene la oportunidad de mostrar su talento y llevar la bandera tricolor a lo más alto de una de las competencias más importantes del género.

Sin embargo, para lograrlo, necesita votos.

El artista, quien ha destacado con su potencia y talento para la improvisación en torneos nacionales e internacionales, compite por el último puesto en la Red Bull Batalla Internacional, que se realizará en abril, en Chile.

Doña Ana Gómez, mamá de Eros, busca apoyo para que su hijo llegue a la final de Red Bull Batalla Internacional. (Instagram)

La organización dispuso a elección del público el cupo restante para la competencia. La elección es entre los mejores segundos lugares de cada torneo por país.

Así las cosas, Eros se enfrenta a Nekroos (Perú), Rapder (México), Chang (Venezuela), Adesong (Chile), Dani VK (España), J1 (Colombia), Cobe (Argentina), 99 (Chile) y Nico B (Estados Unidos).

Votar por el costarricense Eros es muy fácil, solo debe ingresar al sitio web redbull.com/int-es/votacion-mejor-segundo-batalla-2026, buscar la fotografía de Eros y darle click. Se puede votar varias veces.