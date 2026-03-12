Artista costarricense busca votos para participar en importante torneo internacional: aquí le contamos cómo apoyarlo

El rapero costarricense Eros, quien recientemente ganó el subcampeonato de la Red Bull Batalla Centroamérica, busca apoyo de los ticos para representar a Costa Rica en el certamen internacional de freestyle.
Eros se enfrentó en la final regional al hondureño Androide, en la competencia que se realizó el 7 de marzo en República Dominicana, y ahora tiene la oportunidad de mostrar su talento y llevar la bandera tricolor a lo más alto de una de las competencias más importantes del género.
Sin embargo, para lograrlo, necesita votos.
El artista, quien ha destacado con su potencia y talento para la improvisación en torneos nacionales e internacionales, compite por el último puesto en la Red Bull Batalla Internacional, que se realizará en abril, en Chile.
La organización dispuso a elección del público el cupo restante para la competencia. La elección es entre los mejores segundos lugares de cada torneo por país.
Así las cosas, Eros se enfrenta a Nekroos (Perú), Rapder (México), Chang (Venezuela), Adesong (Chile), Dani VK (España), J1 (Colombia), Cobe (Argentina), 99 (Chile) y Nico B (Estados Unidos).
Votar por el costarricense Eros es muy fácil, solo debe ingresar al sitio web redbull.com/int-es/votacion-mejor-segundo-batalla-2026, buscar la fotografía de Eros y darle click. Se puede votar varias veces.