Arrestan a famoso reguetonero por conducir ebrio y su reacción sorprendió a la policía

Esta no es la primera vez que el cantante Zion (izquierda) del dúo Zion y Lennox, se ve envuelto en un escándalo por conducir bajo los efectos del licor.

El reguetón fue sacudido este lunes 26 de enero con la noticia del arresto de uno de sus grandes exponentes, quien fue detenido por las autoridades de Puerto Rico. Lo más curioso de todo es que, según medios internacionales, el artista cuestionó si la detención era por un cargo pendiente de violencia doméstica.

Se trata del cantante Zion, del dúo Zion y Lennox, quien la noche de este domingo 25 de enero fue sorprendido por las autoridades de San Juan, capital de Puerto Rico, manejando bajo los efectos del licor.

“El cantante cuestionó al oficial si el arresto era por un caso pendiente de violencia doméstica o por infracciones de tránsito, a lo que el agente le respondió que por ambas razones”, explicó una publicación en Instagram del programa El Gordo y la Flaca, conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan.

Según El Tiempo, de Colombia, Zion manejaba una camioneta RAM 1500 negra, modelo 2023, en aparente estado de embriaguez.

Zion, cantante del dúo Zion y Lennox, ya había sufrido un aparatoso accidente de tránsito por conducir en estado de embriaguez en el 2025. (Instagram)

Félix Gerardo Ortiz Torres, de 44 años, nombre de pila del intérprete, fue arrestado y trasladado a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Fajardo para la realización de la prueba de alcoholemia.

Según medios locales, el examen arrojó un resultado de 0,27 % de alcohol en sangre, una cifra que supera ampliamente el límite permitido por la Ley de Tránsito de Puerto Rico.

Cabe destacar que el cantante puertorriqueño fue hospitalizado tras sufrir un accidente el pasado mes de octubre.