Reconocido cantante de reguetón está hospitalizado con ‘pronóstico reservado’

El artista permanece internado y su equipo pidió respeto mientras continúa bajo observación médica

Por Fiorella Montoya
Zion ingresó con múltiples traumas, según informó el hospital a medios locales.
Zion ingresó con múltiples traumas al hospital, según informó el hospital a medios locales. (Instagram/Instagram)







