Reconocido cantante de reguetón está hospitalizado con ‘pronóstico reservado’

El cantante puertorriqueño Zion, integrante del dúo urbano Zion & Lennox, se encuentra internado en un hospital de San Juan, Puerto Rico, luego de sufrir un accidente bajo condiciones que no han sido detalladas por su equipo de trabajo.

La noticia se dio a conocer mediante un comunicado oficial difundido en las redes sociales del artista y de su sello discográfico, Baby Records. En el mensaje, el equipo informó que el músico “estuvo involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica permanece reservada, mientras su familia y su equipo están enfocados en su recuperación”.

El comunicado añadió un mensaje de agradecimiento a los seguidores del intérprete. “Agradecemos el cariño, las oraciones y el apoyo de todos sus fans, y pedimos respeto y paciencia en este momento”, indicó la disquera.

Zion en estado reservado

El diario El Nuevo Día informó que el hospital donde se encuentra internado el artista, manifestó que Zion ingresó con múltiples traumas de cuidado. Los especialistas valoran los tratamientos necesarios para garantizar su estabilización.

La disquera insistió en que “todas las actualizaciones sobre su estado de salud serán comunicadas únicamente por su equipo de trabajo”, con el fin de evitar rumores o especulaciones.

Zion, del dúo Zion & Lennox, fue internado en San Juan en Puerto Rico tras un accidente. (Instagram/Instagram)

Figuras del mundo artístico reaccionaron de inmediato al conocer la noticia. Ricky Montaner escribió en la publicación del comunicado en Instagram: “Te amo, hermano. Dios ahí”. Chyno Miranda envió un mensaje de aliento con la frase “Pronta recuperación, hermano”, mientras que Fanny Lu expresó: “Mis oraciones contigo”.

Zion, cuyo nombre real es Felix Ortiz, es considerado una de las voces más influyentes del reguetón desde inicios de los 2000. Junto a Lennox, alcanzó reconocimiento internacional con éxitos como Otra vez, Embriágame y Yo voy.

Por ahora, el cantante permanece bajo observación médica y su equipo pidió evitar especulaciones hasta que se conozcan nuevos reportes sobre su evolución.