Aparición de Morgan Freeman en TV genera inquietud por su salud y reacción en redes sorprende

Usuarios en redes sociales debatieron entre la admiración y la preocupación tras la presencia del actor de 88 años en programa de televisión

Por O Globo / Brasil / GDA
Morgan Freeman apareció en TV y provocó una ola de comentarios divididos: unos por su fragilidad y otros por su vigor a los 88 años.
Morgan Freeman apareció en TV y provocó una ola de comentarios divididos: unos por su fragilidad y otros por su vigor a los 88 años. (YouTube/Jennifer Hudson Show)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

