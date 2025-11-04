Aparición de Morgan Freeman en TV genera inquietud por su salud y reacción en redes sorprende

Morgan Freeman apareció en TV y provocó una ola de comentarios divididos: unos por su fragilidad y otros por su vigor a los 88 años.

El actor estadounidense Morgan Freeman, de 88 años, generó preocupación entre usuarios en redes sociales debido a su apariencia frágil y comportamiento desconcertante durante su presencia en el programa The Jennifer Hudson Show.

El artista apareció en una edición reciente del espacio conducido por la también cantante, y algunos videos de su entrada al set desataron una oleada de comentarios en plataformas como X.

Los usuarios señalaron que el actor parecía confundido y desorientado, y destacaron que su caminar evidenciaba dificultad. Uno de los mensajes indicó que Freeman parecía no saber qué hacer ante la cámara, mientras otro aseguró que el intérprete olvidó varias veces dónde se encontraba al avanzar por el pasillo de entrada al escenario. Un comentario adicional expresó tristeza al notar que “Morgan Freeman finalmente envejeció”.

No obstante, algunas personas defendieron al actor, celebraron que a sus 88 años pueda mantenerse activo, y consideraron que su simple presencia ya representa un logro. Un internauta afirmó que, pese a las críticas, le alegraba ver que Freeman aún caminaba sin asistencia.

Durante la entrevista, Freeman lució un guante negro en su mano izquierda, lo cual también llamó la atención del público. Aunque para algunos fue un detalle curioso, en realidad se trata de una prenda que utiliza desde hace más de una década.

El actor ha explicado en entrevistas anteriores que esta medida le ayuda a sobrellevar los efectos de la fibromialgia, una afección crónica que padece desde que sufrió un accidente de tránsito años atrás.

Morgan Freeman ha construido una carrera icónica en Hollywood, con películas que lo consagraron como uno de los actores más respetados del cine estadounidense. En 2005, recibió el Oscar como Mejor Actor de Reparto por su papel en Million Dollar Baby (2004).

Además, formó parte de títulos reconocidos como Invictus (2009), Batman: El caballero de la noche (2008), Seven: Los siete pecados capitales (1995), Sueño de fuga (1994), Los imperdonables (1992), Paseando a Miss Daisy (1989) y Tiempos de gloria (1989).

