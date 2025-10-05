Este es el único papel que Tom Hanks lamenta profundamente haber realizado

Tom Hanks confesó su arrepentimiento por participar en una película que considera un grave error en su carrera.

El actor Tom Hanks, conocido por su carácter afable dentro y fuera de las pantallas, reconoció que una de las películas de su carrera representa un arrepentimiento. A pesar de haber trabajado en decenas de títulos aclamados, esa única producción dejó en él un mal sabor que persiste con el paso del tiempo.

Se trata de La hoguera de las vanidades, una comedia dramática dirigida por Brian De Palma y estrenada en 1990. La cinta se basó en la novela homónima de Tom Wolfe, publicada en 1987, y prometía ser un éxito de crítica y taquilla. Sin embargo, terminó convertida en un estrepitoso fracaso.

En esta producción, Hanks interpretó a Sherman McCoy, un banquero de Wall Street que intenta encubrir la muerte de un joven afroamericano, atropellado accidentalmente mientras él y su amante escapaban del lugar. El personaje, según el propio actor, representaba todo lo opuesto a sus valores y personalidad, lo que dificultó su conexión con el papel.

A pesar del elenco estelar, que incluyó a nombres como Bruce Willis, Melanie Griffith, Kim Cattrall y Morgan Freeman, la película no logró convencer ni a la crítica ni al público. El largometraje tuvo un presupuesto de $47 millones y solo logró recaudar $15 millones, generando importantes pérdidas.

Además de los pobres resultados comerciales, el filme recibió críticas severas. Tanto aficionados como expertos la calificaron como una adaptación fallida del libro original y la catalogaron como un error en la trayectoria de quienes participaron.

Tom Hanks explicó que el personaje que interpretó obtenía lo que deseaba por medio de charlas sin sustancia. Con el tiempo, entendió que no podía representar con autenticidad a alguien así. Incluso llegó a decir que esta película se encuentra entre los peores títulos de la historia del cine.

A pesar de la experiencia negativa, el actor aseguró que aprendió una valiosa lección sobre las falsas promesas de las grandes producciones. Para él, este proyecto, aunque fallido, representó un desafío significativo y una advertencia sobre las expectativas desmedidas en Hollywood.

