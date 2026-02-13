Año Nuevo Chino en Costa Rica: estas son las actividades gratuitas de las que podrá disfrutar

En el Año Nuevo chino las ciudades se llenan de rojo, dragones y leones danzantes, en una celebración que une mitos ancestrales, rituales de renovación y espectáculos pensados para toda la familia.

El Año Nuevo chino, también conocido como Festival de la Primavera, es la festividad más importante del calendario tradicional de China. Marca el inicio de un nuevo ciclo según un calendario lunisolar, distinto al gregoriano que rige en Occidente.

Más que un simple cambio de fecha, esta celebración funciona como un gran ritual de renovación: se limpian las casas, se saldan deudas, las familias se reúnen y se pide prosperidad para el año que comienza.

Costa Rica no será la excepción. Este 2026, diversas actividades gratuitas permitirán disfrutar de esta fiesta cultural, que aunque no forma parte de nuestras tradiciones, sí refleja la diversidad que caracteriza al país.

El origen y significado de la celebración

El Año Nuevo chino se extiende durante unos quince días, desde la primera luna nueva hasta la luna llena. Durante ese tiempo, las ciudades se tiñen de rojo, se lanzan fuegos artificiales y se organizan desfiles con dragones y leones danzantes, en una mezcla de tradición, superstición y espectáculo.

La razón por la que esta festividad se celebra semanas después del 1.º de enero, se encuentra en su sistema de cómputo del tiempo. Mientras el calendario gregoriano se basa exclusivamente en el ciclo solar, el calendario chino combina el ciclo lunar y solar, por lo que el inicio del año cae en la primera luna nueva entre el 21 de enero y el 20 de febrero. Así, cada Año Nuevo chino cae en una fecha diferente dentro de ese rango.

Para el resto del mundo, el año ya comenzó cuando China y buena parte de Asia oriental apenas se preparan para su propio conteo simbólico del tiempo.

De la leyenda a la tradición

El origen del Año Nuevo chino se remonta a antiguas festividades agrícolas que marcaban el inicio de la primavera, un momento crucial para preparar los campos y agradecer por las cosechas.

Con el paso del tiempo, esas ceremonias se mezclaron con creencias populares y narraciones míticas, como la leyenda de Nian, un monstruo que, según el relato, aterrorizaba a las aldeas al comienzo del año. Para ahuyentarlo, la población usó ruidos estruendosos, luces intensas y el color rojo, elementos que hoy persisten en forma de petardos, faroles y decoraciones que dominan calles y hogares durante la festividad.

Asimismo, cada año está asociado a un animal del zodíaco chino, dentro de un ciclo de doce años que sigue el orden de: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo.

Una popular leyenda explica que un emperador celestial invitó a los animales a competir en una carrera, prometiendo que el orden de llegada definiría la secuencia de los años. Desde entonces, cada animal influye en la energía del periodo y en la personalidad de quienes nacen bajo su signo.

De esta forma, el horóscopo chino no solo marca el paso del tiempo, sino que también se interpreta como un código cultural que refleja el carácter del año y de las personas.

Las actividades culturales por el Año del Caballo de Fuego en Costa Rica buscan fortalecer el intercambio entre la comunidad china y la población local. (Lilly Arce)

2026: el año del Caballo de Fuego

En 2026, el calendario chino entra en el año del Caballo de Fuego, una combinación que suma el dinamismo del caballo con la intensidad del elemento fuego.

En la tradición astrológica china, el caballo simboliza movimiento, independencia, libertad y búsqueda de nuevos caminos, mientras que el fuego representa pasión, ambición y una energía creativa difícil de contener.

De acuerdo con astrólogos y creyentes, esta mezcla convierte al 2026 en un año propicio para los cambios rápidos, las decisiones valientes y las transformaciones profundas, tanto a nivel individual como colectivo.

En 2026, bajo la energía del Caballo de Fuego, la celebración adquiere un simbolismo especial, al asociarse con movimiento, independencia y decisiones valientes, rasgos que este signo imprime al nuevo ciclo. (LN con IA)

Actividades gratuitas en Costa Rica

Si desea unirse a la fiesta asiática, Costa Rica ofrecerá varias opciones para celebrar el Año Nuevo chino.

El evento principal será el sábado 14 de febrero en el Paseo de los Estudiantes (Barrio Chino), en San José. Desde las 10 a. m., el lugar se transformará en un encuentro cultural que unirá las tradiciones chinas con el ambiente josefino.

El evento, organizado por la Municipalidad de San José, la Embajada de China en Costa Rica y la Asociación Colonia China, ofrecerá gastronomía china y costarricense, presentaciones de bailes tradicionales, exhibiciones de Kung Fu, el baile del León, música y expresiones artísticas.

Las actividades se extenderán hasta las 7 p. m., por lo que el público contará con tiempo suficiente para disfrutar de la jornada.

Si no puede asistir a esta cita, el sábado 22 de febrero habrá otra celebración en la Plaza del Pacífico, en Puntarenas, organizada por la Asociación China de Puntarenas. Este evento integrará la tradición oriental con manifestaciones culturales locales.

A partir de las 12 del mediodía, el público podrá disfrutar de venta de artesanías, presentaciones musicales, exposiciones, actos culturales y demostraciones de escritura china.

Más allá de los colores, los tambores y las danzas, el Año Nuevo chino invita a reflexionar sobre el valor de los nuevos comienzos, la armonía familiar y la diversidad cultural que enriquece las comunidades.

Participar en estas celebraciones no solo lo acerca a una de las culturas más antiguas del mundo, sino que también permite desear, al mejor estilo oriental, un año lleno de prosperidad, éxito y buena fortuna.