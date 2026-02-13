Viva

Año Nuevo Chino en Costa Rica: estas son las actividades gratuitas de las que podrá disfrutar

La celebración llega con festivales gratuitos que combinarán gastronomía, danzas tradicionales y arte en espacios de San José y Puntarenas

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
02/01/2025. Celebración del año nuevo Chino en el Barrio Chino, San José. Fotografía: Lilly Arce.
En el Año Nuevo chino las ciudades se llenan de rojo, dragones y leones danzantes, en una celebración que une mitos ancestrales, rituales de renovación y espectáculos pensados para toda la familia. (Lilly Arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Año Nuevo chinoBarrio Chino
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.