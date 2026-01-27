El Mundo

Año Nuevo Chino 2026: ¿qué animal representa el nuevo ciclo y qué simboliza?

El calendario lunar define una fecha distinta cada año. En 2026, la celebración inicia en febrero y está asociada a un animal específico del zodiaco chino

EscucharEscuchar
Por El Comercio / Perú / GDA
El Año Nuevo Chino no comienza el 1.º de enero. En 2026 arranca en febrero y marca el inicio de un nuevo ciclo del zodiaco oriental.
El Año Nuevo Chino no comienza el 1.º de enero. En 2026 arranca en febrero y marca el inicio de un nuevo ciclo del zodiaco oriental. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGAño Nuevo ChinoAño Nuevo Chino 2026Año del Caballo
El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.