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Andrey Amador revela lo primero que vivió al despertar en el hospital tras accidente: ‘Estaba muy rebelde’

En el pasado mes de febrero, el ciclista tuvo un accidente que requirió una importante recuperación. Su esposa fue su principal apoyo

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Por Fiorella Montoya
Andrey Amador
Tras el accidente, Andrey Amador asegura que su recuperación física fue muy dura. (Alonso Tenorio)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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