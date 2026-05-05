Andrey Amador revela lo primero que vivió al despertar en el hospital tras accidente: ‘Estaba muy rebelde’

El ciclista costarricense Andrey Amador recordó cómo fueron los primeros momentos al despertar en el hospital, luego de haber sufrido en febrero un aparatoso accidente en Quepos, mientras entrenaba con la Selección Nacional de Ciclismo de Ruta de Costa Rica.

“Una de las historias del primer momento en que tengo conciencia era que estaba muy rebelde, como medio amarrado; me fueron quitando la parte de la sedación y yo me levanté y tenía a mi hermano, quien me decía que hiciera caso. Me tenían como amarrado para el movimiento porque era peligroso que fuera a caerme”, explicó el ciclista al programa De boca en boca, de Teletica.

Además, dio a conocer que su esposa y sus hijas fueron el gran impulso; sobre todo su pareja, Laura Segú, a quien le dedicó unas palabras.

“Estaré toda mi vida agradecido, uno se da cuenta de a quien tiene a la par... Ya sabía que era una gran esposa pero estuvo todos los días a horarios muy complicados”, afirmó a Canal 7.

Amador afirmó que la recuperación fue muy dura físicamente, pero gracias al apoyo de su familia logró salir adelante.