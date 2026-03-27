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‘Anatomía de Grey’ sufrirá sensible baja: dos de sus personajes más queridos se despiden pronto

La afamada serie culminará su temporada 22 el 7 de mayo y esta pareja ya no estará en el show

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Por Jessica Rojas Ch.
Anatomía de Grey Grey's Anatomy Sandra Oh
A lo largo de 22 temporadas, la serie 'Anatomía de Grey' ('Grey's Anatomy') ha enfrentado la salida de varios de sus artistas más importantes. (Archivo)







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Anatomía de GreyGrey's Anatomy
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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