‘Anatomía de Grey’ sufrirá sensible baja: dos de sus personajes más queridos se despiden pronto

A lo largo de 22 temporadas, la serie 'Anatomía de Grey' ('Grey's Anatomy') ha enfrentado la salida de varios de sus artistas más importantes.

La afamada serie Anatomía de Grey (Grey’s Anatomy) sufrirá la sensible baja de dos de sus personajes más icónicos de cara al cierre de su temporada número 22. Ellos conformaron una de las parejas más queridas por los seguidores del programa.

Medios internacionales como Infobae y Variety confirmaron que los actores Kevin McKidd y Kim Raver, quienes interpretan a los doctores Owen Hunt y Teddy Altman, abandonarán el show a partir del último episodio de esta temporada, que se emitirá el 7 de mayo.

La historia de amor entre Hunt, cirujano de trauma, y Altman, doctora cardiotorácica, se ha desarrollado en los últimos 10 años de la serie. Ambos personajes son veteranos del ejército, por lo que, además del amor, los unía una historia importante.

Los actores Kevin McKidd y Kim Raver, quienes interpretan a los doctores Owen Hunt y Teddy Altman, dejarán pronto la serie 'Anatomía de Grey' ('Grey's Anatomy'). (Instagram)

Después de muchos altos y bajos en su relación, Teddy y Owen se casaron en la temporada 18.

De acuerdo con Variety, la salida de los intérpretes se dio por una decisión creativa. Sin embargo, no se descarta que puedan regresar en un futuro.

Shonda Rhimes, creadora de la serie, afirmó que es una despedida agridulce, pero que es un final feliz para una pareja que el público ha apreciado mucho a lo largo del tiempo.