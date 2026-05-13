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Anahí termina en el hospital tras accidente captado en video: esto se sabe de su estado

La actriz y cantante de ‘Rebelde’ encendió las alarmas entre sus fans, pero ya actualizó su condición

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Por Fátima Jiménez
Anahí
Anahí, recordada por su participación en 'Rebelde', compartió el video en el que se observa el accidente que sufrió. (Tomada de redes )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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