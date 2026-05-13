Anahí termina en el hospital tras accidente captado en video: esto se sabe de su estado

Anahí, recordada por su participación en 'Rebelde', compartió el video en el que se observa el accidente que sufrió.

La cantante y actriz mexicana Anahí generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir en redes sociales un incidente ocurrido mientras realizaba ejercicio.

A través de su cuenta de Instagram, la exintegrante de RBD publicó un video en el que se le observa practicando una exigente rutina en una máquina.

En las imágenes se observa cuando la artista pierde el equilibrio de forma repentina y cae, lo que encendió las alarmas entre sus fans debido al impacto recibido en su espalda.

Tras la difusión del clip, la propia Anahí se encargó de tranquilizar a su audiencia y aclaró que el accidente no tuvo consecuencias graves.

“Estoy bien”, aseguró, al tiempo que explicó que todo se trató de un momento inesperado durante un entrenamiento.

Más tarde, la actriz compartió una fotografía junto a su médico y detalló que permanece en observación como medida preventiva, con el fin de descartar cualquier posible complicación derivada de la caída.

Finalmente, compartió una fotografía junto a su esposo, el político Manuel Velasco, y sus dos hijos, reforzando el mensaje de que se encuentra bien tras el incidente.

Además, aprovechó para agradecer las muestras de apoyo y cariño que recibió en redes sociales tras la publicación del video.

Anahí, recordada por su participación en la telenovela Rebelde, mantiene una activa presencia en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y sus rutinas de bienestar.