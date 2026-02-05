Viva

¿Amante del rock costarricense? Estas bandas se presentarán del 20 al 22 de febrero en San José

Rock progresivo, psicodélico y ska se unen en tres escenarios diferentes para encantar al público con música original hecha en Costa Rica

Por Jessica Rojas Ch.
Time's Forgotten
Time's Forgotten se encuentra en la promoción de su último disco de estudio titulado 'Songs of Awakening'. Su experiencia en la escena del rock costarricense se unirá a la banda Giant Sleeper en un concierto en San Pedro. (Archivo)







Rock FestMúsica costarricense
Jessica Rojas Ch.

