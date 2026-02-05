¿Amante del rock costarricense? Estas bandas se presentarán del 20 al 22 de febrero en San José

Time's Forgotten se encuentra en la promoción de su último disco de estudio titulado 'Songs of Awakening'. Su experiencia en la escena del rock costarricense se unirá a la banda Giant Sleeper en un concierto en San Pedro.

Del 20 al 22 de febrero, el rock costarricense tendrá una jornada muy especial, con la presentación de tres conciertos con bandas de diferentes expresiones del género.

Rock Fest, la firma que durante varios años ha sido defensora y vitrina de la música hecha en Costa Rica, presentará espectáculos con agrupaciones consagradas y artistas emergentes para que el público tico disfrute de propuestas variadas.

En este caso, se trata de tres espectáculos protagonizados por Time’s Forgotten, Giant Sleeper, Sujetos de la Nada, Aura Silvestre y 13 Millas de Libertad.

El rock tico se tomará San José

En el primer concierto, el rock progresivo unirá en un mismo escenario a Time’s Forgotten y a Giant Sleeper en Oasis, San Pedro, el viernes 20 a partir de las 8 p. m. Las entradas se pueden adquirir en el sitio Tiquetebox a un precio de ¢10.000.

Con Mr. Kowalski en la voz, el grupo 13 Millas de Libertad regresará en concierto a Costa Rica como parte de las actividades del Rock Fest. (Albert Marín/Archivo)

A unos cuantos kilómetros de ahí, los Sujetos de la Nada, histórica banda de los años 90, se juntará con el “rock psicodélico desde la selva tropical” de Aura Silvestre. Este show será en London Room, en Paseo Colón, también el 20 a las 8 p. m. Para ver este recital los boletos se pueden comprar por medio del teléfono 8673-0328.

Por último tenemos un regreso muy esperado, que ilusiona a los fans del ska costarricense: 13 Millas de Libertad se presentará en colaboración con Mod Ska. Este encuentro será el domingo 22 de febrero en Amón Solar, en San José centro, a partir de las 3 p. m. Pero no solo ellos estarán en el escenario, también se suman Buena Suerte y Wise Up.

Los tiquetes están a la venta por ¢7.000 y se pueden comprar al Sinpe Móvil 8844-9109.

“El que esté sonando tanta música original costarricense al mismo tiempo en tres recintos diferentes de la ciudad, solo prueba que nuestro colectivo está determinado a seguir trabajando para llevar lo nuestro al gran público tico”, comentó Ernesto Adduci, fundador de Rock Fest, en un comunicado de prensa.

“Nuestro trabajo este año comienza promoviendo las bandas igual que lo hemos hecho por décadas. Ya vendrán muchas más cosas este 2026”, agregó.