Alonso Solís recuerda su paso por la Selección Sub-20 y así lucía: ‘Pesaba 68 kilos’

El exfutbolista costarricense Alonso Solís compartió una imagen inédita de su participación con la Selección Nacional Sub-20 durante el Mundial de Malasia 1997. En la fotografía, se observa al entonces joven delantero enfrentando al español Ismael Ruiz.

“Diciéndole par de cosas al español. Año 1997. Mundial de Malasia. Pesaba 68 kilos”, escribió Solís en sus redes sociales junto a la imagen. Aquel partido concluyó con una derrota de 4-0 ante la selección española.

Solís aún no había cumplido los 20 años. No lucía sus características trenzas y vestía el número 9 en la camiseta nacional. En esa etapa, el atacante destacaba por su velocidad y visión en el campo, aunque todavía no había alcanzado la fama que obtuvo años más tarde con el Deportivo Saprissa.

En otra publicación, el exjugador recordó su emblemática cabellera trenzada, ya con el uniforme del Saprissa, equipo en el que consolidó su carrera profesional.

Solís, quien se mantiene activo en redes sociales, suele compartir recuerdos de su trayectoria con la Tricolor y el conjunto morado, reviviendo momentos que marcaron una época en el fútbol costarricense.