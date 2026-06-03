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Alonso Solís recuerda a su hermana con emotivo video tras su fallecimiento: Véalo aquí

En medio del duelo, el exdelantero compartió en sus redes sociales un video inédito con Andrea

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Por Fátima Jiménez
Alonso Solís
Alonso Solís compartió un emotivo video junto a su hermana Andrea, en el que ambos cantan. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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