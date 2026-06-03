Alonso Solís recuerda a su hermana con emotivo video tras su fallecimiento: Véalo aquí

Alonso Solís compartió un emotivo video junto a su hermana Andrea, en el que ambos cantan.

El exfutbolista Alonso Solís atraviesa días de profundo dolor tras el fallecimiento de su hermana, Andrea Solís Calderón, ocurrido el pasado 1.° de junio, luego de una prolongada lucha contra el cáncer.

En medio del duelo, el exdelantero del Deportivo Saprissa y de la Selección Nacional compartió en sus redes sociales un emotivo recuerdo junto a su hermana.

En el video, ambos interpretan El Señor es mi pastor y otras canciones religiosas, en una escena cargada de significado que conmovió a sus seguidores y generó varios mensajes de apoyo y solidaridad.

Durante los últimos años, Solís mantuvo informados a sus seguidores sobre la evolución del estado de salud de Andrea.

En reiteradas ocasiones destacó su fortaleza y la valentía con la que enfrentó cada etapa del tratamiento, al tiempo que agradecía el respaldo recibido por parte de amigos, aficionados y la comunidad en general.

Ese apoyo resultó fundamental, especialmente en 2025, cuando el exfutbolista impulsó una campaña para recaudar $15.000 destinados a un tratamiento especializado. La respuesta fue inmediata y permitió superar la meta, lo que facilitó continuar con el proceso médico.

Tras dar a conocer la noticia del fallecimiento, Solís volvió a pronunciarse en sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño recibidas.

“Muchísimas gracias a todos por tantos mensajes de cariño para con mi hermana. Dios tiene control de todo y estamos agradecidos con Él. Conforme pase el tiempo estaré contestando los mensajes, pero han sido tantos que es medio complicado. Gracias de corazón de parte de toda nuestra familia”, escribió.

Las honras fúnebres de Andrea Solís Calderón se realizaron este martes 2 de junio en Zapote.