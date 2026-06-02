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Gabriela Jiménez y más figuras de la farándula abrazan a Alonso Solís en medio del dolor por muerte de su hermana

El exfutbolista de Saprissa y panelista de ‘Conexión fútbol’ atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida

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Por Juan Pablo Sanabria
Alonso Solís habló de la enfermedad de su hermana Andrea y la cantidad de dinero que necesitan para ayudarla. Instagram Andrea Solís.
Alonso Solís fue un sostén para su hermana Andrea, quien por años luchó contra el cáncer. (Instagram Andrea Solís)







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Alonso SolísHermana de Alonso Solís
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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