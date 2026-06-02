Gabriela Jiménez y más figuras de la farándula abrazan a Alonso Solís en medio del dolor por muerte de su hermana

Alonso Solís fue un sostén para su hermana Andrea, quien por años luchó contra el cáncer.

Luego de que Alonso Solís informara del fallecimiento de su hermana Andrea, quien durante años libró una lucha contra el cáncer, varias figuras de la farándula nacional abrazaron al exjugador y le mostraron su solidaridad en este difícil momento.

Solís hizo pública la noticia mediante una esquela publicada en sus redes sociales. En dicha publicación, cientos de personas, entre ellas artistas, periodistas y presentadores, le enviaron sus condolencias y le dedicaron sentidos mensajes.

Uno de los comentarios fue de parte de Gabriela Jiménez, quien fue compañera del Mariachi desde tiempos de Conexión Fútbol en Repretel y posteriormente, coincidió con él en varios espacios de Teletica. “Alon, ¡lo siento mucho! Un abrazote”, escribió Jiménez.

El gremio de artistas nacionales también se hizo sentir. Eduardo Aguirre le externó su cariño de la siguiente forma: "Mi hermano, ¡te amo! Abrazo para vos y la familia. Lo siento muchísimo“. Por su parte, el cantante Tapón y los músicos Andrés Jiménez, de Los Ajenos y DJ Jeren también lamentaron lo sucedido y le desearon fuerzas al exjugador.

Otros periodistas como Eric Gassmann, de Deportes Repretel, y Merlyn Villarreal, de FUTV se unieron a las condolencias. Miguel Calderón, de Teletica Deportes, fue uno de los que le dedicó más extensamente unas palabras de consuelo: “Lo siento mucho, hermano. Mucha fortaleza y fuerza para toda la familia; que Dios les dé paz en estos momentos. Abrazo, hermano”.

De la misma forma, personajes de los medios y las redes sociales, entre los que se destacan el locutor Pepe Arroyo, el influencer El Dari, y los presentadores Jorge Vindas y Diego Vargas, le manifestaron sus mejores deseos a Solís y su familia.

Las honras fúnebres de Andrea Solís Calderón serán este martes 2 de junio, de 9 a. m. a 12 mediodía, en la capilla velatoria de Zapote, ubicada frente al parque de la comunidad.

Andrea Solís y su batalla contra el cáncer

Con esta publicación, Alonso Solís dio a conocer la muerte de su hermana Andrea. (Archivo)

Durante los últimos años, Solís compartió en varias ocasiones detalles sobre el proceso que enfrentaba su hermana y destacó la fortaleza con la que afrontó las distintas etapas de su tratamiento. Además, agradeció constantemente las muestras de apoyo y solidaridad recibidas por parte de la comunidad nacional.

En 2025, el exdelantero hizo un llamado al mundo del fútbol, a los aficionados y a los costarricenses en general para recaudar $15.000 destinados a un tratamiento especializado que Andrea requería tras sufrir complicaciones derivadas de su enfermedad.

La respuesta fue positiva y la meta económica fue superada, lo que permitió a la familia continuar con el proceso médico. En ese momento, Solís expresó públicamente su profundo agradecimiento por la ayuda recibida.