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Alonso Solís anuncia la muerte de su hermana, quien luchó varios años contra el cáncer

El exfutbolista en sus redes sociales

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Por Alexánder Sánchez

El exjugador del Deportivo Saprissa y de la Selección Nacional, Alonso Solís, pasa un momento muy triste a nivel personal: su hermana Andrea, quien enfrentó una prolongada lucha contra el cáncer, falleció este 1.° de junio.








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Alexánder Sánchez

Alexánder Sánchez

Editor del suplemento Viva de La Nación. Periodista graduado de la Universidad de Costa Rica y Licenciado en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Latina. Amplia experiencia en la cobertura de temas de cultura, cine y música; además en el desarrollo de reportajes y crónicas de envergadura nacional e internacional.

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