Alonso Solís anuncia la muerte de su hermana, quien luchó varios años contra el cáncer

El exjugador del Deportivo Saprissa y de la Selección Nacional, Alonso Solís, pasa un momento muy triste a nivel personal: su hermana Andrea, quien enfrentó una prolongada lucha contra el cáncer, falleció este 1.° de junio.
El exjugador del Deportivo Saprissa y de la Selección Nacional, Alonso Solís, pasa un momento muy triste a nivel personal: su hermana Andrea, quien enfrentó una prolongada lucha contra el cáncer, falleció este 1.° de junio.
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