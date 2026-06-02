Alonso Solís anuncia la muerte de su hermana, quien luchó varios años contra el cáncer

El exjugador del Deportivo Saprissa y de la Selección Nacional, Alonso Solís, pasa un momento muy triste a nivel personal: su hermana Andrea, quien enfrentó una prolongada lucha contra el cáncer, falleció este 1.° de junio.

Él compartió la noticia en sus redes sociales y ha recibido muchas muestras de solidaridad de amigos y seguidores.

Alonso Solís dio a conocer la partida de su hermana. (Prensa Santos./Prensa Santos.)

Durante los últimos años, Solís compartió en varias ocasiones detalles sobre el proceso que enfrentaba su hermana y destacó la fortaleza con la que afrontó las distintas etapas de su tratamiento. Además, agradeció constantemente las muestras de apoyo y solidaridad recibidas por parte de la comunidad nacional.

En 2025, el exdelantero hizo un llamado al mundo del fútbol, a los aficionados y a los costarricenses en general para recaudar $15.000 destinados a un tratamiento especializado que Andrea requería tras sufrir complicaciones derivadas de su enfermedad.

Con este post, Alonso Solís dio a conocer la muerte de su hermana Andrea. (archi/Archivo)

La respuesta fue positiva y la meta económica fue superada, lo que permitió a la familia continuar con el proceso médico. En ese momento, Solís expresó públicamente su profundo agradecimiento por la ayuda recibida.

Las honras fúnebres de Andrea Solís Calderón serán este martes 2 de junio, de 9 a. m. a 12 mediodía, en la capilla velatoria de Zapote, ubicada frente al parque de la comunidad.