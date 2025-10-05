Allanan a famoso influencer por presunta promoción de casinos ilegales y su reacción fue insólita: esto sucedió

El influencer argentino Joaco López (izquierda) se volvió reconocido en el mundo del stream (transmisiones en vivo) junto a su amigo Pimpeano (derecha).

El reconocido influencer argentino Joaquín Joaco López fue allanado recientemente por, presuntamente, promocionar casinos en línea ilegales. Así lo confirmaron organismos judiciales de Argentina y el propio creador de contenido.

Según figura en una fotografía de la Policía Judicial, en el allanamiento se secuestraron tres computadoras y otros equipos electrónicos, utilizados por López para realizar transmisiones en vivo, área en la que se desarrolla mayormente y por la cual ganó reconocimiento desde hace unos años.

LEA MÁS: Influencer costarricense dijo que abusó de un animal y desató indignación

El popular streamer, reconocido por su personalidad cómica e irreverente, tuvo una insólita reacción a lo sucedido. A través de redes sociales, decidió bromear sobre el asunto y secundar los chistes que muchos usuarios hicieron al respecto.

“Buen día. Recién me despierto y no está mi compu ¿Alguien la vio?”, escribió en Twitter.

Además, compartió un montaje que realizó un seguidor, el cual simula una de las típicas fotografías que se realizan al detener a un sospechoso. También, revivió un fragmento de una de sus transmisiones en vivo, que data de años atrás y en el que, al sonar una patrulla, fingen estar escondiéndose de la policía.

El caso de Joaco López y los casinos virtuales

Estos fueron algunos de los objetos decomisados al influencer allanado en Argentina por presunta promoción de casinos ilegales. (X (antes Twitter))

Desde el año pasado, el medio La Nación de Argentina informó que López enfrentaba varias investigaciones relacionadas con este tema, entre ellas una causa compartida con otros 15 famosos argentinos como la reconocida actriz Florencia Peña y el cantante urbano L-Gante.

Según explicaron las fuentes judiciales al medio argentino, se les imputó por presunta infracción al artículo 301 bis del Código Penal que pena a quien explote, administre, opere u organice “por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente”.

Entre los sitios investigados figura “casino online zeusoficial”, que habría funcionado sin registrar. La fiscalía cuenta con capturas de pantalla, videos y otras evidencias de la promoción que los imputados realizaron.