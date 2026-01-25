Allan Alemán alzó roncha con comentario y este periodista estalló con todo contra él: esto pasó

Allan Alemán, al hablar de Saprissa, hizo en varias ocasiones el gesto de quedarse callado.

El exfutbolista Allán Alemán, con apenas unas frases y sin decir casi nada de forma directa, levantó roncha con un comentario sobre el funcionamiento del Deportivo Saprissa y hasta un periodista terminó emprendiéndola contra él.

Durante una reciente edición del programa La platea de TD Más, se discutía sobre las ligas menores del cuadro morado, cuando Alemán dejó entrever su disconformidad y aseguró que se veía limitado de poder expresarse como quisiera.

“Yo mejor vea (hace gesto de cerrar la boca). Yo deseara no tener hijos ahí (en el Saprissa) para poder hablar claro, porque ahí pasan cosas que no pueden pasar... pero mejor calladito”, dijo.

Allan Alemán: "Yo deseara no tener hijos ahí (Saprissa) para poder hablar claro, ahí pasan cosas que no pueden pasar" pic.twitter.com/W5Uddsnmhb — TD Más (@tdmascrc) January 24, 2026

Cabe destacar que dos de los hijos del Súper Ratón, como se le conoce, integran las filas del equipo tibaseño. Fabricio, el mayor, es ficha de Saprissa y está a préstamo en el Inter de San Carlos; mientras que Ian es jugador de la categoría U-15.

Luego de que TD Más compartiera el fragmento del programa con estas declaraciones, el desacuerdo de muchas personas quedó latente. Varios usuarios han manifestado su molestia con los dichos de Alemán.

Entre estos está Eric Gassmann, reconocido periodista deportivo que actualmente dirige la emisora Exa FM. El comunicador estalló en fuertes términos contra el exjugador saprissista, en una publicación de X (antes Twitter).

“¿Se imaginan ser el papá de un hijo que está pasando ‘por cosas que no pueden pasar’ y no sacarlo de ahí?”, cuestionó.

“Las cosas se dicen claras, don Allan... o deje de acomodarse para sacar beneficios para sus hijos en el equipo”, sentenció.