Aleks Syntek estaría internado en clínica de desintoxicación y se podría divorciar por rumores de infidelidad

Los hijos de Aleks Syntek se habrían alejado de él, luego de que trascendieran rumores sobre una infidelidad.

El programa de espectáculos Ventaneando tuvo acceso a un video donde Aleks Syntek habla de la crisis familiar y personal que está atravesando, luego de que dos de los músicos de su equipo compartieran que ha estado engañando por años a su esposa, Karen Coronado. Esta situación habría desencadenado un posible divorcio y la desaprobación de sus dos hijos, Natalia y Matías.

El jueves 6 de noviembre, el músico divulgó que su gira, por sus 35 años de trayectoria, sería pospuesta en lo que restaba del 2025 para resolver asuntos de su salud. Un día después, Pati Chapoy dio a conocer que Aleks habría tomado la decisión de internarse en la clínica de rehabilitación Monte Fenix por el complicado momento que atraviesa.

El músico acusó a Javier Calderón, con quien trabajó por años, y a su esposa, Valeria Cox, de impulsar una campaña en su contra. Según dijo, esto ya está teniendo consecuencias, ya que su esposa y sus hijos han decidido alejarse de él.

Como parte de los alegatos, se afirma que Syntek sostuvo una relación extramarital y que acosó a varias jóvenes, algunas de ellas presuntamente menores de edad.

“Javier Calderón es un gángster de la música, me extorsionó (...). No me voy a vengar, no voy a hacer nada de lo que les dije que iba a hacer porque no soy así, voy a ver como salgo de esta, me va a costar como un millón de pesos, no les voy a hacer nada”, expresó en el video presentado en el vespertino.

En el programa también mostraron un video que, aparentemente, Syntek habría enviado a su grupo de músicas, del grupo Mona Lisa, a quienes les pidió disculpas por si las hizo sentir incómodas en algún momento. Al mismo tiempo, les pidió que dejaran de exhibirlo públicamente, ya que los comentarios estaban acabando con su imagen y la estabilidad emocional de su familia.

“Chicas, a cada una, les pido una disculpa en lo individual, lo que hice no estuvo bien, estoy muy apenado con ustedes. Estoy desesperado, cuando se meten con el hijo de alguien, uno como papá, se siente a otro nivel, de entrada. ¿La reputación de mi esposa dónde queda? Cuando el escándalo ese dice que yo tengo un harem de viejas y no sé qué, que soy el más lujurioso, ok, está bien, pero mi esposa, ¿ella qué culpa, mis hijos? Lo que les están diciendo en la escuela; me llamó llorando Matías, me llamó llorando Natalia, yo no juego a ese nivel, me destrozaron la vida, me dejaron sin familia. ¿Me lo merezco?”, expresó Syntek.

El músico también envió un mensaje directo a su exbaterista, Ivette Gómez, a quien responsabilizó de esparcir el rumor de que estaba acosando a una joven, a la que se refirió con el nombre de Dania.

“¿Qué hice tan mal, Ivette, para que me odies así? ‘Ay, es que le tirabas la onda a Dania, ay estabas acosando a Dania’”, dijo arremedando la voz de la joven y remató: “No, wey... yo así no juego, neta yo no entiendo nada porque yo les di todo mi amor, las he amado como nadie en la vida, yo jamás creí que me harían esto, cada quien su karma”.