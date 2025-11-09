Viva

Aleks Syntek estaría internado en clínica de desintoxicación y se podría divorciar por rumores de infidelidad

El cantautor mexicano alega que su propio equipo está tratando de acabar con su imagen y familia

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Aleks Syntek tocando el piano en concierto.
Los hijos de Aleks Syntek se habrían alejado de él, luego de que trascendieran rumores sobre una infidelidad. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Aleks Syntek
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.