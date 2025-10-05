Llueven críticas a Aleks Syntek por comentario a colega que mostró secuela de sus adicciones: ‘Ridículo y fuera de lugar’

Aleks Syntek volvió a ser criticado en redes sociales; en esta ocasión, por un comentario que le dejó a su colega Tito Fuentes, de Molotov.

El famoso cantante mexicano Aleks Syntek volvió a ser el foco de conversación en redes sociales; como ya es tónica en los últimos años, no fue por su música, sino por un polémico comentario.

En esta ocasión, el artista está siendo duramente criticado por el mensaje que dejó en una publicación de su colega, el guitarrista de la banda Molotov, Tito Fuentes. El miembro de la icónica agrupación azteca compartió recientemente una fotografía de su rostro tras someterse a una cirugía.

La intervención fue hace un año, y formó parte del proceso de recuperación del artista tras enfrentar, durante mucho tiempo, problemas de adicciones y descuido físico, mental y espiritual.

En la fotografía, Syntek dejó un comentario que, probablemente, sea propio del tono en el que se relacione con Fuentes. Sin embargo, este le pareció inapropiado a la gran mayoría de usuarios.

“No sé hermano, pero cuando te toque partir y te cremen nos meteremos tus cenizas y todo, mucho hasta el moño, en honor al súper Tito”, escribió Syntek.

Tito Fuentes compartió la secuela de una de sus operaciones en Instagram, donde Aleks Syntek dejó un comentario mal recibido por el público.

La reacción de la gente no se hizo esperar y llenaron de reacciones negativas el mensaje del autor de Duele el amor.

“Ridículo y fuera de lugar”, “¡Diablos señorito!”, “Pues ya te estás metiendo todo lo que puedes, si no como explicas todas las pende** que hablas y escribes” y “Hay quienes tratan de defenderte, pero tú no cooperas, y pues así no se puede”, fueron algunos de los comentarios.

Anteriormente, Aleks Syntek ha manifestado su molestia con la repercusión que tienen sus dichos, asegurando que la prensa “saca de contexto” sus declaraciones.

La publicación de Tito Fuentes, de Molotov

Tito Fuentes, de Molotov, ha compartido en redes sociales las secuelas que le han dejado las adicciones.

Luego de 11 operaciones y un coma inducido, el guitarrista mexicano Tito Fuentes, estrella de Molotov, hizo un llamado de atención a sus seguidores al narrarles lo mal que la pasó por causa de sus adicciones y problemas de salud mental.

En una publicación en Instagram, el artista mostró una fotografía de cómo quedó su rostro después de la primera cirugía a la que se sometió. La imagen muestra una gran cicatriz que le abarca la nariz y llega hasta debajo de su ojo izquierdo.

“Al final, es una consecuencia de mis actos. Llevo 30 años haciendo lo que se me da la gana, sin cuidarme, ni física ni emocionalmente, entonces caí en la adicción, el alcoholismo, un montón de cosas muy destructivas por no saber hablarlas o tener tiempo de aterrizarlas”, había contado Tito en una entrevista que concedió a la revista Playboy México, después de salir de rehabilitación.

En la publicación de la foto con la cicatriz, Tito escribió: “En realidad, estas heridas vienen de algo que no pude controlar lo que sentía, lo emocional, lo psicológico, de lo que es más fácil no ver o no hablar: ‘¿Cómo te sientes, cómo estás?’”.

En el mensaje hizo un llamado importante sobre la atención de la salud mental: “Gente, si están solos, pueden hablar conmigo”, dijo.

Agregó que, como en la foto, así también se ven las heridas del corazón. “Cuide su mente, cuide su corazón; cuidar su cuerpo nada más es cuestión de atención y ponerse una chinga”, finalizó.