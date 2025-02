Alejandro Sanz sobre volver en concierto a Costa Rica: ‘Si no me invitan, me voy de vacaciones para allá’

En el 2023, el cantautor español Alejandro Sanz publicó en redes sociales que no se sentía bien, que estaba triste. Ahora canta con empatía que 'sentirse mal está bien'.

Alejandro Sanz tuvo un fuerte rompimiento amoroso y sufrió problemas de salud mental. Como muchas personas en el mundo, el cantautor español se enfrenta diariamente a situaciones dolorosas, pero tiene la gran ventaja de que la música es una de sus rutas de escape. Aunque sintió temor de exponer parte de su vida personal en sus canciones, supo sacarle el lado amable a lo que vivió.

Empatía. En esa palabra podría resumirse lo que Sanz intentó transmitir con sus dos últimos sencillos: Palmeras en el jardín (estrenado en octubre del 2024) y Hoy no me siento bien (lanzado en colaboración con Grupo Frontera en enero del 2025). En ellos habló, de manera sutil, sobre su separación de la cubana Rachel Valdés y de cómo en el 2023 manifestó en sus redes sociales que no estaba bien, que se sentía “triste y cansado”.

En entrevista con La Nación, Sanz afirmó que sí, que ambas canciones son autobiográficas, como lo han sido la mayoría de sus composiciones.

Alejandro Sanz habló con 'La Nación' sobre su nueva música y su salud mental

“Creo que, casi todos los artistas, siempre buscan algo que realmente estén sintiendo para expresar, porque precisamente conoces lo que estás viviendo”, aseveró.

Pero, inmediatamente, acotó: “Lo que pasa es que antes no se sabían las historias que había detrás de las canciones, hoy en día somos muy chismosos, todo el mundo sabe todo y entonces es muy fácil relacionar las cosas”.

En Hoy no me siento bien, junto a Grupo Frontera, Alejandro canta una pieza de desamor, pero con un toque de salsa que le da un poco de luz al sentimiento de tristeza. Además, tiene una frase poderosa que reza: “Sentirse mal también está bien”.

Sobre esta frase en particular, Sanz se sinceró en la entrevista.

—Esa frase es muy importante si la vemos desde la particularidad que vivió hace un tiempo, cuando fue sincero, se abrió y aceptó que estaba en una situación difícil con su salud mental. Además de lo musical, la canción tiene esa empatía con personas que pueden estar pasando por lo mismo. ¿Cómo lo ve usted desde esa perspectiva?

—Sentirse mal también está bien. Esa es una forma de empatizar con mucha gente. A veces uno siente vergüenza. Cuando yo escribí ese mensaje (de que no se sentía bien), al día siguiente sí sentí un poco de pena por haber sido tan sincero, pero en el fondo sabía que estaba bien hacerlo porque hay mucha gente que siente lo mismo. Hay que quitarle el estigma a sentirse mal o a tener algún tipo de malestar mental, ya sea una depresión, una tristeza profunda… en fin, mil cosas.

”Esa frase tiene el poder de decir: ‘Oye, no te preocupes porque esto nos pasa a todos y vas a salir de ello. Llegarán días mejores. El sol siempre vuelve a salir’”.

Alejandro Sanz, la evolución de su vida y su nueva etapa musical

Hace cerca de dos años, el músico dio un giro a su carrera al comenzar a trabajar con Sony Music como su disquera. Desde entonces, se ha sumergido en un proceso intenso de composición, búsqueda de nuevos bríos, exploración de equipos y producción.

En ese camino nacieron Palmeras en el jardín y Hoy no me siento bien, dos canciones diferentes en intensidad, con sonoridades y poéticas variadas, pero que, al final de cuentas, llevan la firma Sanz desde la primera hasta la última frase.

“Estoy muy bien, muy inspirado. Estoy contento, con las ganas renovadas, con la ilusión de hacer cosas nuevas, con un equipo muy entregado”, dijo.

Sanz y su equipo buscaron conectar con el público desde la construcción de un paisaje musical que irán presentando poco a poco, como si estuvieran deshojando una margarita.

“Todo lo que ha sido desde Palmeras en el jardín hasta Hoy no me siento bien representa momentos distintos, y así va a ir sucediendo en este rosario de canciones”, agregó.

Para el artista, sus nuevas canciones son oportunidades para mostrar un viaje emocional. Afirmó que, en la primera, hay mucho más desgarro y profundidad de sentimientos, mientras que, en la segunda, se percibe una ironía con un tono más positivo y optimista, porque ya se encontraba en el camino de la liberación y la recuperación.

Hace unos dos años, cuando firmó con Sony Music, Alejandro Sanz le dio un giro muy importante a su carrera. Bajo ese sello se publicaron las canciones 'Palmeras en el jardín' y 'Hoy no me siento bien'. (Archivo.)

“Es como si, en este caminar, fuera cambiando la actitud porque, a pesar de que pases por valles y colinas, de un modo u otro, ya estás en el buen camino”, reflexionó.

Sobre el nuevo disco, Sanz explicó que quiere mostrar la mayor cantidad de canciones en sencillos, con el fin de que todas tengan su espacio entre el público y ninguna pase desapercibida.

Respecto a su regreso a Costa Rica, afirmó que está deseoso de volver a cantarles a sus fans. Su próxima gira de conciertos comenzará a mediados del 2025 y, en cuanto se pueda, volverá a suelo costarricense.

“Si no me invitan, me voy de vacaciones para allá”, concluyó.

