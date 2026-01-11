Viva

Alejandro Fernández fue operado por un intenso dolor abdominal

El cantante mexicano comunicó que ya se encuentra en recuperación y agradeció a sus seguidores por los buenos deseos

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez
09/08/2024, Heredia, Centro de Eventos Pedregal, concierto Alejandro Fernández.
El cantante mexicano Alejandro Fernández, de 54 años, fue operado por un dolor abdominal. (Jose Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alejandro FernándezApendicitis
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.