Alejandro Fernández fue operado por un intenso dolor abdominal

El cantante mexicano Alejandro Fernández debió someterse a una intervención quirúrgica debido a una inflamación en su apéndice.

La información fue confirmada el sábado 10 de enero a través de las redes sociales del artista, intérprete de reconocidos temas como Me dediqué a perderte.

El Potrillo no ofreció mayores detalles sobre su estado de salud, más allá de señalar que la cirugía resultó exitosa y que se encuentra en proceso de recuperación.

“Hola, mi gente. Les quiero compartir que hoy (sábado) me operaron de apendicitis. Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos”, escribió el hijo de Vicente Fernández.

La apendicitis es una afección que suele manifestarse con un dolor intenso y repentino en la zona abdominal, especialmente alrededor del ombligo, y puede acompañarse de náuseas y vómitos.