Agenda cultural: último fin de semana de octubre trae terror, rock legendario y espectáculos imperdibles

La legendaria banda británica 'Queen' será homenajeada en el Mall Paseo de las Flores.

El último fin de semana de octubre llega con una agenda cultural vibrante que invita a celebrar el arte, la música y las tradiciones costarricenses.

El público, sin duda, podrá disfrutar de propuestas para todos los gustos y edades, desde conciertos gratuitos en espacios como la Biblioteca Nacional y el Paseo de las Flores hasta espectáculos innovadores que combinan danza y la tecnología.

LEA MÁS: ¿Le gustaría adquirir una máscara costarricense? Le contamos cuánto cuesta y todos los detalles

Además, distintos rincones del país se llenarán de ritmo, color y emociones, gracias a la realización de festivales, obras de teatro, ferias creativas y presentaciones musicales.

Ya sea para vivir una experiencia de terror, rendir tributo a grandes leyendas del rock o disfrutar del talento local, esta selección de eventos confirma que la escena cultural costarricense está más viva que nunca.

Concierto ‘Entre acordes y letras’ celebra el Día Mundial de las Bibliotecas

La Biblioteca Nacional de Costa Rica se llenará de música y cultura este viernes 24 de octubre, con el concierto Entre acordes y letras, a cargo de la Benemérita Banda Nacional de San José. La actividad iniciará a las 10 a. m. y la entrada es gratuita.

El espectáculo se realiza en conmemoración del Día Mundial de las Bibliotecas y del 138.° aniversario de la Benemérita Biblioteca Nacional, ofreciendo un homenaje a la lectura, la historia y el arte costarricense.

El público podrá disfrutar de esta presentación de manera presencial en la Biblioteca Nacional, o bien seguir la transmisión en vivo por Facebook Live a través de la página Biblioteca Nacional Costa Rica.

El viernes, en un concierto gratuito, la Biblioteca Nacional de Costa Rica se llenará de música y cultura. (Archivo. )

Paseo de las Flores rinde tributo a Queen con un espectáculo gratuito

El Mall Paseo de las Flores, ubicado en Heredia, vivirá una noche inolvidable este sábado 25 de octubre, cuando los acordes del rock clásico retumben en su fortín principal.

Desde las 7 p. m., el centro comercial abrirá sus puertas para celebrar un especial dedicado a Queen, la legendaria banda británica que marcó la historia de la música mundial. La entrada es gratuita.

El evento contará con la participación del artista costarricense Ed Quesada, quien ofrecerá un homenaje vibrante a Freddie Mercury y al inconfundible sonido de Queen.

Durante la presentación, los asistentes podrán disfrutar de los temas más emblemáticos del grupo, incluidos Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Don’t Stop Me Now y Somebody to Love, en un repertorio que busca revivir la magia y la fuerza del rock que hizo de Queen un ícono inmortal.

El Mall Paseo de las Flores, ubicado en Heredia, abrirá sus puertas para celebrar un especial dedicado a Queen. (Archivo. )

Reset: el nuevo espectáculo de baile que une lo humano y lo artificial

La compañía Reppin Crew presenta Reset, un innovador show de baile que invita al público a reflexionar sobre la frontera entre la humanidad y la tecnología. El espectáculo se presentará el sábado 25 de octubre en el Teatro Eugene O’Neill, con dos funciones, a las 5 p. m. y 8 p. m. Las entradas tienen un costo de ¢12.000 y pueden adquirirse en el enlace disponible en la página pretix.eu/entradasreppin.

A través del poder del baile y la música experimental, Reset narra el viaje de una inteligencia artificial creada para ayudar a la humanidad, que poco a poco comienza a cuestionar su propósito y su existencia.

Con una propuesta escénica única, Reppin Crew combina movimiento, emoción y tecnología, ofreciendo una experiencia visual y sensorial que refleja los grandes cambios de nuestra era digital.

'Reset' narra el viaje de una inteligencia artificial creada para ayudar a la humanidad, que poco a poco comienza a cuestionar su propósito y su existencia. (Tomada de redes sociales )

Plaza Mayor celebra el talento nacional con la Feria Viva el Arte 2025

El centro comercial Plaza Mayor, en Rohrmoser, se llenará de color, creatividad y talento durante la Feria Viva el Arte 2025, que se realizará del viernes 24 al domingo 26 de octubre, de 10 a. m. a 7 p. m. La entrada es gratuita.

Durante tres días, los visitantes podrán disfrutar de una muestra que reúne las obras de más de 20 artistas visuales y diseñadores costarricenses. La feria exhibirá pintura, escultura, cerámica, grabado, arte digital, fotografía, vidrio y diseño de objetos, abarcando propuestas que van desde lo contemporáneo hasta lo experimental.

Además de contemplar las obras, el público tendrá la oportunidad de interactuar directamente con los artistas, conocer sus procesos creativos y adquirir piezas originales en un ambiente cercano y acogedor.

Durante tres días, los visitantes podrán disfrutar de una muestra amplia y diversa que reúne las obras de más de 20 artistas visuales y diseñadores costarricenses. (Tomada de redes sociales )

Otras actividades

— El laberinto del terror 3: Experiencia teatral de horror en el Teatro El Refugio 506, en San Pedro Montes de Oca. Se realizará el viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de octubre, de 6 p. m. a 10 p. m. Entrada general ¢3.000. Reservaciones al 6074-3178.

— Tributo a Red Hot Chili Peppers e Incubus: Este evento será el sábado 25 de octubre, en el Bar Mundoloco, San Pedro, desde las 3 p. m. Disfruta de los mejores temas de ambas bandas, acompañado de buena comida y ambiente. Entradas ¢3.000 en preventa y ¢4.000 en puerta.

— Juan Duque en Costa Rica: El artista colombiano llega con su BP Tour 2025 al Mercado La California, el sábado 25 de octubre, a las 6 p. m. Las entradas tiene un precio de $50 y están disponibles en starticket.cr.

— Teatralia Concierto 2025: Presentación anual de ballet clásico de la escuela TEATRALIA, en el Teatro Auditorio Nacional CCCC, en San José. Las entradas cuestan entre ¢9.995 y ¢21.000 en Tiquetebox.

— La Casa Cuenta, entre leyendas y mascaradas: Recorrido de narración oral en el antiguo edificio Pirie, Casa de la Ciudad, TEC Cartago. El sábado 25 de octubre a las 6 p. m., con artistas invitados. Entrada libre.

— Danilo Montero en concierto: El reconocido cantante cristiano se presentará en el Teatro Popular Melico Salazar. El concierto será el sábado 25 de octubre, a las 8 p. m. Entradas entre ¢23.600 y ¢43.700.

— High Voltage, tributo a AC/DC: Regresa al Jazz Café el sábado 25 de octubre, a las 8:30 p. m. Un show donde el público elige el repertorio. Entradas ¢9.000 en Tiquetebox.

— Presentación musical Historias de amores y villanos: Sábado 25 de octubre, a las 9 p. m., en El Lobo Mestizo, negocio ubicado frente a la Plaza de la Democracia, San José. Entradas de ¢3.000 a ¢5.000.

— Hallowfest 25: Fiesta de disfraces con presentaciones musicales en Río Campo, en San Rafael de Alajuela. Entradas entre ¢6.000 y ¢17.500. Evento exclusivo para mayores de 18 años. Boletos en Starticket.cr.

— Obra Las cosas maravillosas: Montaje en el Teatro Nico Baker, el viernes 24 y sábado 25 de octubre, a las 8 p. m. Entradas disponibles en salagarbo.com.

— Concierto de la Banda Nacional para Adultos Mayores: En el kiosco del Parque Central de Heredia, el domingo 26 de octubre, a las 10 a. m. Entrada gratuita.

— Festival de Mascaradas 2025: En el Centro de La Ribera de Belén, Heredia. El domingo 26 de octubre desde las 10 a. m., con cimarronas, desfiles, comidas típicas y concursos. Actividad gratuita.

— Especial Imagine Dragons: En el Jazz Café el domingo 26 de octubre, a las 2 p. m. Entradas entre ¢7.500 y ¢10.000 en Tiquetebox. Menores deben ingresar con adultos.

— Concierto de clausura GuitarrísTico: En el Teatro Nacional de Costa Rica, el domingo 26 de octubre, a las 5 p. m. Entrada general ¢4.000; estudiantes y adultos mayores ¢2.500. Adquiéralas en el sitio teatronacional.go.cr.

— Stand up comedy Tenemos una cita: Presentación en Prana San Pablo, en Heredia, el domingo 26 de octubre. Las entradas tienen un costo de ¢10.000, disponibles en Tiquetebox.

— Obra La isla rota: Teatro 1887, en el CENAC, San José. El evento será el domingo 26 de octubre, a las 2 p. m. Entradas entre ¢3.000 y ¢5.000, disponibles en formulario de inscripción en línea.

LEA MÁS: ¿Cuáles conciertos están confirmados para Costa Rica en el 2025?