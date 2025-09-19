Agenda cultural: teatro internacional, estrenos musicales, turismo y humor nacional para este fin de semana

Este fin de semana ofrece una variada oferta cultural en todo el país. Por ejemplo, regresa el famoso Teatro Negro de Praga con su magia visual y sigue en cartelera el musical Barba, una producción de percusión corporal con sello tico.

Además, Bijagua y Río Celeste celebran el Mes de la Danta con actividades ecoturísticas, el Parque Diversiones presenta el Banda Fest y la comediante Marcia Saborío presentará su nuevo espectáculo en San Carlos.

A continuación, la guía con fechas, horarios y opciones de compra de entradas.

El regreso del Teatro Negro de Praga

El público costarricense recibirá de nuevo a la compañía de teatro negro más famosa del mundo. Las funciones de Lo mejor del Teatro Negro de Praga serán el domingo 21 de setiembre, a las 2 p. m. y 5:30 p. m., en el Teatro Melico Salazar.

El espectáculo reúne obras como Las Maletas, El Fotógrafo, La Lavandera y El Violinista, piezas que mezclan humor, fantasía y magia visual. Con más de 350 giras internacionales y presentaciones en 70 países, la agrupación checa mantiene su vigencia desde 1961.

Las entradas estarán a la venta en Eticket.cr, con precios desde ¢30.000.

El Teatro Negro de Praga se caracteriza por su técnica escénica única, donde los actores se mueven en un escenario completamente oscuro y solo los objetos iluminados crean la ilusión visual. (Cortesía/Cortesía)

Barba El Musical sigue en cartelera en el Teatro Espressivo

Durante los fines de semana de setiembre, el Teatro Espressivo acoge el estreno latinoamericano de Barba, el musical brasileño de percusión corporal, una producción que cuenta la vida de Fernando “Barba” Ferraz, fundador del grupo Barbatuques.

La puesta en escena reúne un elenco costarricense con dirección internacional, entre ellos Guy Retallack de Londres, la dramaturga Kim Bixler de Los Ángeles y el director musical brasileño Carlos Bauzys. La obra combina música, teatro y movimiento, con una temporada que finaliza el 28 de setiembre.

Funciones: viernes y sábado a las 8 p. m., y domingos a las 6 p. m. Entradas en boleteria.espressivo.cr, con precio general de ¢15.000.

'Barba, el Musical' incluye música original compuesta especialmente para el montaje y combina géneros como el pop y el rock para narrar la historia. (Foto: Krystal Pagán/Foto: Krystal Pagán)

Mes de la Danta en Bijagua y Río Celeste

La Cámara de Turismo de Río Celeste y Bijagua celebra este setiembre el Mes de la Danta, con tarifas especiales en hospedajes, tours y restaurantes de la zona.

Los visitantes podrán observar a este emblemático animal en su hábitat natural, gracias a los proyectos de conservación impulsados por la comunidad y fundaciones como Tapir Valley y Costa Rica Wildlife.

Además, se ofrecen recorridos de avistamiento de ranas, tubing en el río Celeste, tours de café, piña y chocolate, caminatas nocturnas y experiencias de finca.

Entre las opciones destacan Finca Ventura, Jungle Life y Lago Tortuga, que brindan actividades familiares con contacto directo con la naturaleza.

Más información en riocelestenature.com.

La zona de Bijagua y Rio Celeste ofrecerán opciones para que descubra la zona y comparta con ellos su amor y respeto por la Danta. (Cortesía/Cortesía)

Parque Diversiones continúa celebraciones patrias

El Parque Diversiones vivirá un fin de semana patrio lleno de tradición. El sábado 20 de setiembre será el turno de Folcloreando con Alari y los tíos, un pasacalle con agrupaciones de danza folclórica y cimarrona que culminará en el Teatro Tío Conejo.

El domingo 21 se celebrará el Banda Fest, con la participación de 16 bandas musicales y grupos de baile folklórico de las siete provincias del país. Cada agrupación tendrá presentaciones a lo largo del día, con un cierre frente al atrio de la iglesia.

Entradas disponibles en tiquetera.parquediversiones.com

Parque Diversiones tendrá bandas de las siete provincias. (Cortesía /Cortesía)

Marcia Saborío lleva su humor a San Carlos

La reconocida actriz y comediante costarricense Marcia Saborío continúa con su gira nacional de stand up comedy Calláte los ojos, en la que interpreta a su personaje de La Cuatrufia.

Este viernes 19 de setiembre, en la Ciudad Deportiva de Ciudad Quesada, la obra se presentará a las 7:30 p. m. Por su parte, el sábado 20 de setiembre se verá en el Hotel Casa del Río de La Fortuna, también a las 7:30 p. m.

Las entradas están disponibles en passline.com

Marcia Saborío, en su personaje de 'La Cuatrufia'. (Cortesía /Cortesía)

Otras actividades del fin de semana:

— Recital de Música Costarricense: Viernes 19 de setiembre, a las 5:30 p. m., en la Biblioteca Pública de Moravia. Actividad gratuita.

— Batman Day en Mall San Pedro: Viernes 19 y sábado 20 de setiembre, de 3 p. m. a 7 p. m., con Zona Gamer temática de Batman, videojuegos, juegos con premios y animación en vivo. Actividad gratuita.

— Beto Cuevas en concierto acústico: Viernes 19 de setiembre, a las 7 p. m., en el CIC Ande, en Belén. Entradas en publitickets.com

— Gala Ballet Ruso: Sábado 20 de setiembre, a las 7 p. m., en el Teatro Melico Salazar. Entradas ¢16.000 y ¢27.000 en eticket.cr

— Show de magia en Paseo Metrópoli: Sábado 20 de setiembre, a las 5 p. m., en la plazoleta principal del centro comercial en Cartago. Actividad gratuita para toda la familia.

— La Carrera - Espectáculo flamenco: Sábado 20 de setiembre, a las 9 p. m. Precio: ¢10.000, incluye una sangría especial de la casa. Reservaciones e información: 6191-7942.

— Jacob Collier y la Orquesta Filarmónica de Costa Rica: Domingo 21 de setiembre en Parque Viva. Entradas disponibles en cr.publitickets.com

— Gala de aniversario de Estudio Maracuyá, titulada Todo el Jazz, reunirá lo mejor del jazz clásico y contemporáneo: Sábado 20 de setiembre a las 7:30 p. m., en el Teatro Eugene O’Neill del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, con la Orquesta Sinfónica Metropolitana.

Si desea dar a conocer eventos culturales en su comunidad, como conciertos, obras de teatro, entre otros, que puedan formar parte de nuestra Agenda Cultural, envíe la información al correo: viva@nacion.com