Viva

Crítica de música: La percusión corporal y una meta dan vida a ‘Barba’

Teatro Espressivo acoge un musical que narra el reto y los sueños de un disruptivo músico brasileño

EscucharEscuchar
Por Arturo Pardo V.
Barba
La resiliencia es parte de la vida de Fernando Barbosa, interpretado por Rafael Esteban Arias en el musical 'Barba'. (Cortesía Sergio Saravia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BarbaTeatro Espressivo

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.