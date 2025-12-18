Agenda cultural: Navidad llega entre ferias, galas con Los Tenores y la magia del Parque Diversiones

De la adrenalina solidaria en el Parque Diversiones y el diseño local en la Casa del Cuño hasta la elegancia vocal de Los Tenores; la capital se transforma en un escenario vibrante que celebra la identidad y el talento nacional.

Cuando los vientos alisios comienzan a silbar con fuerza y las tardes se tiñen con ese celaje naranja tan propio de diciembre, la agenda cultural se enciende como una fogata acogedora. Durante estos días, San José se transforma en un taller de ilusiones, donde el espíritu de comunidad y la tradición se convierten en los ingredientes principales de cada encuentro.

Desde el Parque Diversiones, que se viste de azúcar y solidaridad, hasta las tablas del Teatro Melico Salazar, que vibran con la elegancia de una noche de gala, cada actividad representa una invitación a pausar el “correcorre” cotidiano. Es la oportunidad para que el público permita que el corazón se llene de asombro, con la misma emoción de quien descubre el brillo del pasito recién colocado en el hogar.

Esta guía no constituye una simple lista de eventos; funciona como un mapa para descubrir los tesoros de la identidad nacional y envolver con apoyo lo hecho en casa. En la época más familiar del año, el arte y el talento costarricense son el regalo perfecto para fortalecer los lazos comunitarios a través del arte y festejar en familia.

Magia navideña sigue en el Parque Diversiones

El espíritu de la solidaridad se transforma en luz y color en la 'Temporada de Sorpresas 2025', donde las familias costarricenses disfrutan de la magia navideña mientras apoyan al Hospital Nacional de Niños. (Tomada de redes sociales )

El Parque Diversiones invita a todas las familias a disfrutar de su Temporada de Sorpresas 2025, un evento lleno de magia y espíritu solidario pensado para compartir en comunidad. Del 7 al 30 de diciembre, el Parque operará en un horario especial de 11 a. m. a 8 p. m., ofreciendo experiencias únicas como la nueva Casa Temática de Jengibre, donde Santa Claus saludará a los niños diariamente a partir de las 6:30 p. m.

Para los amantes de las emociones fuertes, la jornada se complementa con el debut de La Casa de los Marcados, así como del lanzamiento de la Paleta Magic, una estrella de mango y chocolate cuya venta apoya directamente al Hospital Nacional de Niños con una donación de ¢100 por unidad. Además de las atracciones, los visitantes podrán disfrutar de pasacalles, coros y talleres creativos durante todo el día.

Para quienes deseen asistir al caer la tarde, el Pase Estelar estará disponible de 4 p. m. a 8 p. m. por un precio de ¢6.750, incluyendo el acceso a todos los espectáculos y novedades de la temporada.

Diseño local y magia navideña: un fin de semana de fiesta en la Casa del Cuño

La Casa del Cuño se convierte en el epicentro del diseño local, donde más de 70 marcas nacionales invitan a los asistentes a envolver el talento costarricense en forma de regalos únicos. (Tomada de redes sociales)

La feria Navidad en el Barrio 2025 invita a todas las familias a disfrutar de un fin de semana lleno de creatividad costarricense, con actividades gratuitas y más de 70 marcas de diseño local en la Casa del Cuño. El evento arrancará el viernes 19 de diciembre a las 2 p. m., destacando una degustación de mocktails a las 5:30 p. m., el concierto de Stella Peralta a las 6 p. m. y un concurso de Ugly Christmas Sweaters a las 7 p. m.

El sábado 20, la jornada iniciará a las 10 a. m. con cuentacuentos matutinos, continuando con la competencia de baristas Bloom Battle a las 3 p. m., en la Plazoleta de la Aduana.

Para el cierre del domingo 21, las actividades comenzarán a las 10 a. m. con el rally Exploradores de la Ciudad. Durante los tres días, los asistentes disfrutarán de áreas de juego creativo para niños por Dream and Play y fotografías instantáneas de recuerdo, consolidando un espacio único para celebrar el talento nacional.

Los Tenores llegan al Teatro Melico Salazar

Bajo los imponentes arcos del Teatro Popular Melico Salazar, Los Tenores engalanan la ciudad con sus voces, convirtiendo los clásicos navideños en una experiencia artística de alto nivel. (Eticket.cr )

El Teatro Popular Melico Salazar se vestirá de gala para recibir a Los Tenores con su espectáculo La Gala de Navidad. Este encuentro musical se realizará el viernes 19 y sábado 20 de diciembre, iniciando ambas funciones a las 8 p. m.

El repertorio está diseñado para transportar al público por los clásicos navideños más memorables de la historia, en una atmósfera de sofisticación y talento costarricense. Quienes deseen asegurar su lugar en esta experiencia artística pueden adquirir sus entradas en eticket.cr, con opciones que van desde los ¢25.600 hasta los ¢43.700.

Otras actividades:

— Show de danza Una noche en París: Espectáculo de baile que transportará al público a la capital francesa. Lugar: Teatro Arnoldo Herrera, Conservatorio Castella. Fecha y hora: Viernes 19 de diciembre, a las 6 p. m. Entradas: entre ¢5.000 y ¢7.000. Información al teléfono: 2293-8335.

— Concierto Sombras en la Ciudad: Segunda edición del ciclo impulsado por la banda Malocchio, con la participación de Shadows Decay, Ominosa, Gallardo y Atrás mis Miedos. Lugar: El Corsa, San Pedro. Fecha y hora: Viernes 19 de diciembre, a las 7 p. m. Entradas: ¢5.000 (disponibles el día del evento).

— Cultura y cocina española: Espectáculo íntimo que combina arte en vivo y gastronomía española en un formato de cercanía. Lugar: Casa de España, cerca de La Sabana. Fecha y hora: Viernes 19 y sábado 20 de diciembre, a las 8 p. m. Entradas: desde los ¢8.800. Reservas al 8329-3378.

— Show de danza Ritmos que trascienden: Presentación artística en el Teatro Eugene O’Neill, del Centro Cultural Costarricense Norteamericano. Fecha y hora: Sábado 20 de diciembre, a las 11 a. m. Entradas: ¢12.000, disponibles en tiquetebox.app.

— Standuppalooza, Fiesta de Fin de Año: Especial de comedia con dos funciones para celebrar el cierre del 2025. Lugar: Mundoloco, San Pedro. Fecha y hora: Sábado 20 de diciembre, a las 7 y 9:30 p. m. Entradas: ¢6.000 por función o ¢10.000 por ambas. Reservaciones al 7171-7615.

— Cyberdelia: Tomorrowland 2016: Fiesta temática que revive la era dorada del EDM y el Dubstep con DJs en tarima y estética raver. Lugar: Utopía Central House, en San Pedro de Montes de Oca. Fecha y hora: Sábado 20 de diciembre, a las 8 p. m. Entradas: entre $11 y $13. Incluye tatuajes temporales y shots de cortesía.

— Show de comedia Red Flag: El comediante Dezca comparte anécdotas y sarcasmo sobre las relaciones y la vida cotidiana. Lugar: La Caverna, Tibás. Fecha y hora: Sábado 20 de diciembre, a las 8 p. m. Entradas: ¢8.000, disponibles en tiquetebox.app.

— Fiesta de Trap en Español: Evento musical con acceso a tres ambientes distintos. Lugar: La Concha de la Lora. Fecha y hora: Sábado 20 de diciembre. Entradas: entre ¢2.500 y ¢6.000, disponibles en starticket.cr. Información al WhatsApp: 6118-2435.

— Concierto Cabaret Plancha Burlesque: Espectáculo que fusiona la música de plancha con el arte del burlesque. Lugar: Jazz Café Escazú. Fecha y hora: Sábado 20 de diciembre, a las 8 p. m. Entradas: ¢12.000 en preventa y ¢15.000 el día del evento. Información y reservas al SINPE: 8451-1629.

— Utopia After Party: Fiesta con un grupo de DJs invitados. Lugar: Edificio patrimonial La Alhambra, en San José. Fecha y hora: Sábado 20 de diciembre, a las 9 p. m. Entradas: entre $3 y $12, disponibles en starticket.cr.

— Folkverso - Concierto navideño celta: Celebración del solsticio con música celta de Vientos Alisios y música geek de Dragón Melódico. Incluye taller de baile y feria. Lugar: Casa de España, San José. Fecha y hora: Domingo 21 de diciembre, a las 12 m. d. Entradas: ¢5.000 en preventa y ¢7.000 el día del evento. Reservas al 8656-3077.

— Obra de danza La carta que salvó la Navidad: Viaje coreográfico de ballet, jazz y hip hop con más de 100 artistas en escena. Lugar: Teatro Eugene O’Neill, CCCN. Fecha y hora: Domingo 21 de diciembre, con funciones a las 4 y 6:30 p. m. Entradas: disponibles en tiquetebox.app.

— Musical Milagro Navideño: Teatro a cargo de los jóvenes talentos de la Fundación International Youth Fellowship. Lugar: Teatro Popular Melico Salazar. Fecha y hora: Domingo 21 de diciembre. Entrada gratuita. Información sobre ingresos al número 8817-0016.

— Concierto El sonido de la Navidad: Una tarde mágica para disfrutar de los clásicos de la época en la voz del tenor Joel Gamboa. Lugar: Rotonda Tulipán, en Paseo de las Flores, Heredia. Fecha y hora: Domingo 21 de diciembre, a las 4:30 p. m. Actividad gratuita para todo el público.